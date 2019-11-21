森林尋寶夢成真！男撿藍寶石鑽戒竟值近200萬元

2019-11-21 11:40 聯合新聞網 綜合報導



馬克撿到藍寶石鑽戒。圖／取自 鏡報 分享 facebook

探險尋寶真實上演！一名英國男子2015年開始，在雪伍德森林（Sherwood Forest）拿著金屬探測器尋寶，2016年竟真的如願拾獲一枚鑲有藍寶石的鑽戒，經大英博物館鑑定後發現，該鑽戒是15世紀的產物，價值約5萬英鎊（新台幣196萬元）。男子表示，該筆金額將與地主平分，他也將以此筆意外之財改善生活。

根據《鏡報》報導，英國一名37歲的男子馬克（Mark Thompson）自2015年起，希望能在「羅賓漢」故事裡出現過的雪伍德森林中找到寶物，因此他時常帶著金屬探測器至該處尋寶。想不到2016年真的偵測到金屬反應，挖開後發現一枚鑲著藍寶石的黃金戒指。

馬克立即將戒指送往大英博物館鑑定，專家指出，該枚戒指來自15世紀，藍寶石並未經過加熱處理，黃金戒台上則刻有匈牙利的聖伊麗莎白和嬰兒基督像，長2.1公分，高1.05公分，寬1.9公分，厚0.1公分，重5.86公克，應是15世紀上流社會人士的首飾，價值約5萬英鎊。

馬克將戒指交由英國倫敦佳士得拍賣行（Christie's）公開標售，本月27日將進行拍賣，馬克表示，拍賣金額將與地主平分，他將運用這筆金額改善生活。