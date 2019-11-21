印度怪男每天吃土1公斤當正餐 20年後健康狀況曝光

2019-11-21 11:24 聯合新聞網 綜合報導



印度這位男子從28歲養成「吃土」的習慣，每天都要吃1公斤的土。圖擷自 Youtube 分享 facebook

月底又快到了，許多年輕族群都會說自己「窮到快吃土」，但印度男子卻真的把土當成正餐吃。這位48歲男子20年前第一次吃土後便開始成癮，三餐都要吃土，而且一天可以吃將近1公斤的土，但意外地是男子的健康狀況並沒有異狀，身體和牙齒也很健康，讓許多網友相當訝異。

根據「SWNS TV」的報導，這位男子名叫努卡拉（Nukala Koteshwara Rao），來自印度安得拉邦（Andra Pradesh）的卡拉薩帕杜村（Kalasapadu），他從28歲時開始愛上吃土，並開始培養吃土的習慣，由於努卡拉異於常人的嗜好，他在村裡相當出名，在接受媒體採訪時，努卡拉連抓著好幾把黃土塞進嘴裡咀嚼，並配著開水喝下肚，努卡拉表示「吃土對我沒有任何的副作用，我的牙齒很健康，再硬的土我都可以吞下肚。」

對此，許多網友感到相當訝異，紛紛留言表示「我認為他在說謊，其他時間他在吃普通食物。」、「NASA應該招募這個傢伙，他可以在火星上生存。」、「心理障礙稱為異食癖。病人吃了不該吃的東西。 常見的有：灰塵和小石頭。」、「好噁心。」

事實上，努卡拉並不是第一個把「吃土」當嗜好的人，印度北方邦瓦拉那西(Varanasi)一位78歲老婦瓦蒂(Kusma Vati)從15歲開始就開始吃土，每天吃了將近2公斤的土，甚至將家裡的牆壁也吃了，但離奇地是瓦蒂和努卡拉身體狀況一樣，牙齒和身體都相當健康。