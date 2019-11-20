插座沒電怒找水電工 他拆開一看超驚訝

2019-11-20 11:36 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

國外有名網友家中一直有個無法使用的插座，因此屋主請了水電工幫忙改善，沒想到，水電工一拆開發現，這並不是一個普通的插頭，而是一個偽裝型的保險箱。

根據「諾丁罕郵報（Nottingham Post）」報導，屋主達倫（Darren Steels）於2017年與他的老婆在哈克諾（Hucknall）地區買了間房子，不過，他們發現，屋內樓梯的下方設有個不能使用的插座，他們也嘗試過好幾次仍無法通電。

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但由於插頭所設置的位置方便在打掃時直接供吸塵器使用，達倫有次終於大喊「我真受夠這個不能使用的插座了」，因此他決定找水電師傅來察看。沒想到，師傅拆開插座後發現，這並非是普通的插頭，而是一個小型的秘密保險箱，可惜的是，裡頭只有灰塵、絨毛和一隻死蜘蛛，並沒有存放其他物品。

水電師傅表示，這類型的偽裝型保險箱都會配置一副鑰匙，只要將它插入插銷孔，就能解鎖，不過，達倫說，他並沒有解鎖鑰匙，因此決定讓保險箱保持原狀。

事後，達倫在推特上發出影片，也吸引了超過100萬人觀看，就有網友興奮表示，「我家也有一個無法使用的插座，等等就來檢查」、「我曾經看過類似產品，當時一直很想要一個」，也有人說，「別將貴重物品放那了，現在大家都知道啦」。