親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

台灣戴姓高中生在港獲釋 陸委會證實

插座沒電怒找水電工 他拆開一看超驚訝

2019-11-20 11:36聯合新聞網 綜合報導

示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage
分享

國外有名網友家中一直有個無法使用的插座，因此屋主請了水電工幫忙改善，沒想到，水電工一拆開發現，這並不是一個普通的插頭，而是一個偽裝型的保險箱。

根據「諾丁罕郵報（Nottingham Post）」報導，屋主達倫（Darren Steels）於2017年與他的老婆在哈克諾（Hucknall）地區買了間房子，不過，他們發現，屋內樓梯的下方設有個不能使用的插座，他們也嘗試過好幾次仍無法通電。

但由於插頭所設置的位置方便在打掃時直接供吸塵器使用，達倫有次終於大喊「我真受夠這個不能使用的插座了」，因此他決定找水電師傅來察看。沒想到，師傅拆開插座後發現，這並非是普通的插頭，而是一個小型的秘密保險箱，可惜的是，裡頭只有灰塵、絨毛和一隻死蜘蛛，並沒有存放其他物品。

水電師傅表示，這類型的偽裝型保險箱都會配置一副鑰匙，只要將它插入插銷孔，就能解鎖，不過，達倫說，他並沒有解鎖鑰匙，因此決定讓保險箱保持原狀。

事後，達倫在推特上發出影片，也吸引了超過100萬人觀看，就有網友興奮表示，「我家也有一個無法使用的插座，等等就來檢查」、「我曾經看過類似產品，當時一直很想要一個」，也有人說，「別將貴重物品放那了，現在大家都知道啦」。

插頭不能用怒找水電工，拆開一看竟有保險箱。圖片來源／推特
插頭不能用怒找水電工，拆開一看竟有保險箱。圖片來源／推特
分享

奇聞

相關新聞

噁男假裝殘疾者 招募年輕保母為自己換尿布滿足性慾

2019-11-20 10:06

與「摩托天使」相愛同居 家產被搜刮才知心碎真相

2019-11-19 21:29

日本「最可愛女大一生」出爐 搖滾少女配天使笑容奪冠

2019-11-19 21:19

愛上打卡的感覺 這公司超狂設計讓百萬網友想應徵

2019-11-19 21:06

不科學二頭肌！健美選手胡亂注射 差點被迫截肢

2019-11-19 15:17

聞腋下測試止汗劑除臭劑 男年賺6000萬

2019-11-19 09:33

妻子性交後過敏性休克險死 竟因丈夫精液含有盤尼西林

2019-11-19 09:32

泰國70歲總裁完成人生首次大婚 迎娶小50歲美嬌娘

2019-11-18 21:12

到大阪追夢因太胖恥笑 她怒減35kg變可愛美少女

2019-11-18 18:05

遭上司羞辱「替代品多的是」 他怒辭職後劇情神展開

2019-11-18 17:04

影／賓客婚禮上大亂鬥 酒店員工PO影片上網遭斥侵犯隱私

2019-11-18 16:01

影／「微波爐壞了」短短七秒影片 造成網友轟動

2019-11-18 13:47

他網購「皺臉皮卡丘」開箱一看笑傻 網友讚：太可愛了

2019-11-15 15:14
看更多

熱門文章

不科學二頭肌！健美選手胡亂注射 差點被迫截肢

2019-11-19 15:17

第3次！ 美對華為禁令豁免再延長90日 華為老董回嗆一句話

2019-11-19 13:52

日本「最可愛女大一生」出爐 搖滾少女配天使笑容奪冠

2019-11-19 21:19

英國貨櫃屍案 越南政府：沒義務免費幫家屬運回遺體

2019-11-19 23:44

與「摩托天使」相愛同居 家產被搜刮才知心碎真相

2019-11-19 21:29

大突破！太陽能產生太陽表面四分之一高溫 首度能用於煉鋼

2019-11-20 08:51

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-19 13:23

被罵「蠢材、去死」前豐田職員自殺 職災認定成立

2019-11-19 21:26

川普再放話：達不成美中貿易協議 將提升關稅

2019-11-20 04:02

噁男假裝殘疾者 招募年輕保母為自己換尿布滿足性慾

2019-11-20 10:06

白俄羅斯選美皇后與總統傳不倫戀 當選國會議員

2019-11-19 17:41

世界上最有錢YouTuber沒有之一 比爾蓋茲拍片感謝粉絲

2019-11-19 20:07

插座沒電怒找水電工 他拆開一看超驚訝

2019-11-20 11:36

罕見！白宮深夜發聲明重申：川普上周就醫非急診

2019-11-19 14:36

年底該不該進場？ 不妨先停看聽一個統計兩個建議

2019-11-19 13:22

美國務院高官被爆 學經歷全造假

2019-11-20 00:53

再不去就來不及？威尼斯消失的速度比你想像得還快

2019-11-20 08:45

影／白茫茫一片！野火霧霾籠罩雪梨 居民呼吸困難

2019-11-19 16:57

已造成200多人失明！智利警方終於停用「鳥彈」

2019-11-20 10:17

愛上打卡的感覺 這公司超狂設計讓百萬網友想應徵

2019-11-19 21:06

影／強轟非洲視障學生出場 牛津辯論社挨轟道歉

2019-11-19 17:54

教你丟東西的日本收納女王開始賣東西啦！

2019-11-19 14:48

2887天 安倍晉三成在任最久日相

2019-11-20 00:38

檢察官老爸讓13歲女兒作餌搜證抓猥褻犯 被痛罵遭調查

2019-11-19 13:49

川普：若未達成貿易協議 將調高對中關稅

2019-11-20 07:40

貿易專家：期限已過 川普不得依232條款加徵汽車關稅

2019-11-20 08:34

美國大使找南韓議員喝咖啡「溝通」多分攤5倍軍費

2019-11-19 23:22

冷清！ 杜拜航空展首日 僅賣2架飛機

2019-11-19 13:13

荷蘭駛往英國貨船 驚見25偷渡客躲冷凍貨櫃

2019-11-20 09:58

新聞眼／中美貿易談判走向 3種聲音

2019-11-19 13:53

彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29

讓專業的來！她誤丟訂婚戒指急電垃圾場 10分鐘找回

2019-11-19 15:06

史上最快軍機是它！冷戰偵察之王 為何被送進博物館吃灰

2019-11-20 10:00

以色列屯墾區 美認不違國際法

2019-11-20 00:32

安倍經濟學三箭 至今「還在飛」

2019-11-20 00:45

亞洲銀行業徵才新指標...博雅教育和寫程式能力

2019-11-20 01:06

貿易戰當前也一樣！ 美中企業依然設法加強合作

2019-11-20 00:34

福特推出首輛全電動多功能車 充一次電可跑230到300哩

2019-11-19 13:41

貿易戰重傷日本！10月出口衰退9.2％ 第四季經濟恐更弱

2019-11-20 10:53

零售股拖累道瓊指數挫跌102點 科技股助那指再創新高

2019-11-20 07:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top