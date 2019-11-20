噁男假裝殘疾者 招募年輕保母為自己換尿布滿足性慾

2019-11-20 10:06 聯合新聞網 綜合報導



據報導，迪亞斯假裝成殘疾者，召募保母到家中會自己換尿布以滿足性慾。圖擷自 Metro 分享 facebook

美國紐奧良一名男子拉特利奇・迪亞斯四世（Rutledge Deas IV），為了滿足自己的性慾，假裝成殘疾者，在網路上招募保母「照顧自己」。據警方調查，受害人數至少三人，迪亞斯因此被控十項人口販運及性侵罪名，面臨超過百年的刑期。

據《Metro》15日報導，今年29歲的拉特利奇・迪亞斯四世透過應用程式，聲稱他有個18歲行動不便的弟弟柯里（Cory），需要一位保母照顧。期間有位20歲的女大生接下這份工作，迪亞斯告訴她自己的弟弟需要「厚實的嬰兒手套」、並幫忙他換尿布。

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據報導稱，柯里其實就是迪亞斯，並會在女子幫他換尿布時勃起及吸食奶嘴。而女子之所以開始覺得有鬼，是因為迪亞斯始終拒絕與他見面，要求透過Apple Pay來支付款項。最終她在網路上看到一個名為羅伊‧迪亞斯的人，照片與柯里相同，遂向客服舉報迪亞斯。

迪亞斯被捕後始終否認從被保姆照顧的過程中獲得性快感，並堅稱是因為童年遭受創傷，而希望被當作嬰兒般照顧。不過經警方調查，迪亞斯至少雇用三名其他的保母，並認為有其他受害者，因此控告迪亞斯人口販運等十項罪名，面臨超過百年的監禁。