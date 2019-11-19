日本「最可愛女大一生」出爐 搖滾少女配天使笑容奪冠

2019-11-19 21:19 香港01 記者抹茶仔／報導



臨近年尾，日本陸續舉行不同大型選美賽事，日前「FRESH CAMPUS CONTEST2019」比賽結果出爐，到底誰是本年度「日本最可愛大學一年級生」呢？

這些選美盛事被當成藝能跳板，皆因勝出者往往能得到不少星探、廣告商關注，因此吸引不少人參加。

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這次以全國大學1年級生為對象的「FRESH CAMPUS CONTEST」已來到第9屆，透過審査選出18位參賽者進入決賽。在公布冠軍前考考大家，猜猜以下入圍參賽者誰會奪冠吧！相信也不難猜中...

優勝：中川紅葉

冠軍 中川紅葉是來自盛產美女的青山學院大學，興趣及特長是打鼓、彈吉他、攝影，將來夢想是從事媒體或音樂相關的工作，說不定未來會在電視幕前看到她呢！

中川紅葉是來自盛產美女的青山學院大學，興趣及特長是打鼓、彈吉他、攝影。 圖擷自 中川紅葉IG 分享 facebook 中川紅葉是來自盛產美女的青山學院大學，興趣及特長是打鼓、彈吉他、攝影。 圖擷自 中川紅葉IG 分享 facebook 中川紅葉是來自盛產美女的青山學院大學，興趣及特長是打鼓、彈吉他、攝影。 圖擷自 中川紅葉IG 分享 facebook

中川同學打鼓時也超迷人！

準優勝：望月優夢

賽事亦選出兩位準優勝者，其中一位為早稻田大學出身的望月優夢同學，興趣是電影、看書、跳舞，將來想成為女主播。

早稻田大學出身的望月優夢，興趣是電影、看書、跳舞，將來想成為女主播。 圖擷自 望月優夢twitter 分享 facebook 早稻田大學出身的望月優夢，興趣是電影、看書、跳舞，將來想成為女主播。 圖擷自 望月優夢twitter 分享 facebook

準優勝：齋藤里奈

另一位準優勝是來自中央大學的齋藤里奈同學，興趣及特長是彈琴、韓劇及書道，將來同樣想成為女主播。

中央大學的齋藤里奈同學，興趣及特長是彈琴、看韓劇及書道。 圖擷自 齋藤里奈IG 分享 facebook 中央大學的齋藤里奈同學，興趣及特長是彈琴、看韓劇及書道。 圖擷自 齋藤里奈IG 分享 facebook

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