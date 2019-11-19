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與「摩托天使」相愛同居 家產被搜刮才知心碎真相

2019-11-19 21:29聯合新聞網 綜合報導

克里特和「摩托天使」透過車隊認識，兩人於今年開始交往，更展開同居生活。圖取自／《...
克里特和「摩托天使」透過車隊認識，兩人於今年開始交往，更展開同居生活。圖取自／《泰國頭條新聞》
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交往三個月，才發現枕邊人不是「女的」？泰國男子克里特（Krit，化名）在網路上控訴，自己和一名號稱「摩托天使」的女老師交往並同居，不料一日爭吵後，女老師竟離家出走，還將家中價值20萬泰銖（約新台幣20.2萬元）的貴重物品全部帶走。更慘的是，克里特調查後發現，自己的枕邊人根本不是真正的女生，而是一名變性人。

根據《泰國頭條新聞》報導，身為摩托車迷的克里特，透過車隊認識了一名稱號「摩托天使」的女老師。兩人於今年年中開始交往，隨後女老師更搬到克里特的家中，展開甜蜜的同居生活。克里特表示，交往初期女老師對他的家人照顧有加，讓他不時有想「婚」的衝動，更時常拿錢給她花。

奇怪的是，克里特從沒看過身為教師的「摩托天使」為學生備課或整理教學資料，兩人無論是視訊或約會，地點都是學校以外的地方，這一點令克里特起了疑心。之後，他更發現「摩托天使」時常和其他男生通電話、聊天，兩人也因此大吵起來。

不料一日爭吵後，摩托天使竟離家出走，還將家中價值20萬泰銖的金項鍊、金戒指及摩托車配件…等通通帶走。克里特驚覺事態不妙，便請相關單位協助調查，沒想到卻發現天大的秘密，原來自己的枕邊人根本不是女生，而是一名變性人！克里特發現自己被騙後，便將事件經過分享到網路，竟發現還有7名與他同樣受騙的男性。

事件延燒後，「摩托天使」也透過電視台的訪問澄清，她指控克里特說謊，強調自己並未偷走男友的財物，且兩人交往一個月時，對方就已經知曉自己變性人的身份。她還透露，克里特曾吸食大麻，兩人因車貸及毒品有了金錢糾紛。但克里特也否認了她的說法，表示自己已經戒毒了。

克里特調查後發現，「摩托天使」原來是名變性人。圖取自／《泰國頭條新聞》
克里特調查後發現，「摩托天使」原來是名變性人。圖取自／《泰國頭條新聞》
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泰國變性

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