愛上打卡的感覺 這公司超狂設計讓百萬網友想應徵

2019-11-19 21:06 聯合新聞網 綜合報導



日本一間公司在打卡系統上做了小巧思，只要員工證感應到，大門就會馬上出現猶如科幻電影的場景特效，讓所有員工愛不釋手。圖擷自 Twitter 分享 facebook

對於多數上班族來說，每天趕著打卡上班是一件壓力巨大的事情，若是不小心遲到還可能遭到上司責備。但在日本卻有一間公司的打卡系統讓所有員工愛不釋手，反而愛上打卡的感覺。這間公司在打卡感應器上做了小巧思，只要員工證感應到，大門就會馬上出現猶如科幻電影的場景特效，網友看到後都紛紛表示「我也好想試試看！好想來這裡上班！」

日本網友TENJIN_hidetaka在推特（Twitter）上分享一段影片，畫面中只見一名男子將卡片輕輕放在感應器上，一旁鋸齒狀的門就直接出現如科幻電影般的閃電特效，上頭還出現「ACCEPT（通過）」的字樣，甚至還配上電玩遊戲會有的特殊音效，出現各種奇怪的光束，讓人好像置身在電影場景當中，許多網友看了都好羨慕。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

影片曝光後，隨即引來超過400萬網友觀看，更有8萬人分享，並紛紛留言表示「怎麼會有這麼棒的公司」、「聽其他節目說還會有不同的特效」、「我認真問這種設備要怎麼得到」、「這樣的公司真的會讓人很想去上班」、「真希望我們公司也有這樣的門」、「好像通往魔幻世界的門」、「害的我好想來這邊上班」。