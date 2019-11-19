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不科學二頭肌！健美選手胡亂注射 差點被迫截肢

2019-11-19 15:17聯合新聞網 綜合報導

住在俄羅斯的健美選手兼MMA（綜合格鬥技）選手西里爾・戴雷申（Kirill Tereshin），因為手上有如美國卡通人物大力水手卜派一般的二頭肌而被稱為「俄羅斯卜派」，紅極一時。然而，西里爾的二頭肌並不是因爲鍛鍊而產生，而是來自於「注射」的結果。

手術前的西里爾・戴雷申，擁有彷彿大力水手一般卜派的二頭肌。圖／The Sun
手術前的西里爾・戴雷申，擁有彷彿大力水手一般卜派的二頭肌。圖／The Sun
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根據英國媒體The Sun報導，住在莫斯科的西里爾・戴雷申，之前透過為手臂注射合成油脂「西斯龍（Synthol）」，來達到整形的效果。原本，西斯龍注射就伴隨著大量的風險，包括併發感染、中風、神經損傷、肺栓塞等等副作用。然而，近期卻被發現，他當初注入的根本不是西斯龍，而是風險更高的凡士林。

醫生警告西里爾，如果不將手臂內的異物全數取出，恐怕將面臨截肢、甚至死亡的風險。這使他決定接受整形失敗受害者救援運動的倡議者亞蘭・馬梅（Alana Mamaeva）的經費援助，進行摘除手術

為西里爾進行摘除的醫生，莫斯科第一醫科大學的莫爾尼科（Melnikov）醫師表示，「這次的手術是先從他的一隻手臂上取出了受損的組織，基本上要在一次手術中留下血管跟神經，又要將凡士林全部摘除是不可能的。凡士林會滲透皮膚跟肌肉，妨礙血液流動。如果組織壞死的話，凡士林就會鈣化變硬。這部分只要透過聲音就可以聽出來了。」

莫爾尼科解釋，西里爾的凡士林只有留在手臂，算是不幸中的大幸。「如果擴散到全身，甚至影響到腎臟的話，致死的可能性是很高的。」他提到最近也有女性朋友將凡士林用來豐胸或豐臀，結果導致嚴重變形、或是身體不適的病例有所增加。「我們還是建議大家，就算凡士林很便宜，也請不要拿來整形。」

西里爾接下來還會面對多次手術，至今為止變大的手臂要恢復原狀，恐怕還需要花一段時間。

健身整形手術

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