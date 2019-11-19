聞腋下測試止汗劑除臭劑 男年賺6000萬

2019-11-19 09:33 香港01 記者朱利安／報導



德鲁伊特（Barrie Drewitt）正測試除臭劑和止汗劑產品功效。圖擷自 mashable 分享 facebook

世上的職業無奇不有，靠靈敏的嗅覺和不怕臭也可賺大錢。在美國有聞腋下以測試除臭劑產品的職業，可年賺200萬美元（約6100萬新台幣）；一名在行內任職23年的技術總監近日接受媒體訪問，談及這個特殊行業的運作。

在普林斯頓消費研究（Princeton Consumer Research）任職23年的德鲁伊特（Barrie Drewitt），現時已擔任公司技術總監。他表示，這行業經常被人懷疑對腋下和腳有特殊癖好，但他坦言：「我不是，其實我反而覺得很噁心，部分人的氣味可以很可怕」。

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德鲁伊特續指，大型美容產業早已看準有利可圖的除臭劑和止汗劑產品。他舉列，廠商會委託他們測試10種具不同強度及濃度的產品，從而得知哪一種最有效，並推出市場；而他本人在過去一年，年薪更達200萬美元。

他又稱，腋下氣味的評分為0至10，數字愈高代表氣味愈濃烈；評分員會使用中空的平頭圓錐蓋住受測試者的腋下，再直接靠上去聞，過程毋須有硬性規定，「只要用你的方法評分即可」。雖然這工作看似容易完成且輕鬆賺錢，想要應徵亦都不難，只需在網頁登記個人資料，之後一旦有研究在登記住址附近進行，便有機會獲得通知。

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文章授權轉載自《香港01》