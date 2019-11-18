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泰國70歲總裁完成人生首次大婚 迎娶小50歲美嬌娘

2019-11-18 21:12聯合新聞網 綜合報導

泰國咖啡公司70歲總裁，近日舉辦人生首次婚禮，迎娶小他50歲的新娘，彩禮更是高達...
泰國咖啡公司70歲總裁，近日舉辦人生首次婚禮，迎娶小他50歲的新娘，彩禮更是高達1985萬台幣。圖擷自臉書
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人若是遇見真愛，幾歲結婚都不嫌晚！泰國知名咖啡公司的70歲總裁，近日舉行人生第一場婚禮，然而新娘竟然是小他50歲的年輕女子，彩禮更是高達2000萬泰銖（約1985萬台幣），總裁的好友將豪華婚宴照分享在自己的臉書上，吸引不少網友的祝福。

根據《泰國頭條新聞》報導，現年70歲的泰國Khao Shong咖啡公司的總裁查納近日大婚，新娘則是一名芳齡才20歲的年輕女子。總裁的好友表示曾經在10年前和新郎約定過，無論在哪都會趕回來參加他的婚禮，並送上祝福。

照片中只見這場婚禮豪華又盛大，新郎和新娘都分別穿著西式禮服，新娘的白紗甚至可以覆蓋半個舞台，就連蛋糕也相當豪奢，足足有7層那麼高，兩人不但大秀恩愛享受典禮的當下，高齡70歲的新郎還深情告白「我們早就約定了婚期，所以無論我在世界哪個角落，到了那天，我一定會來迎接我的妻子」。

網友也紛紛獻上祝福「恭喜！愛情是一件美好的事情，即使年齡差很大也好」、「很相配，愛情真的很美好」、「要幸福喔」、「雖然年齡真的相差很大，但是很相配」。

婚禮相當豪奢，新娘的白紗甚至可以覆蓋半個舞台。圖擷自臉書
婚禮相當豪奢，新娘的白紗甚至可以覆蓋半個舞台。圖擷自臉書
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婚禮泰國結婚

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