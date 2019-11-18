到大阪追夢因太胖恥笑 她怒減35kg變可愛美少女

2019-11-18 18:05 香港01 記者抹茶仔／報導



花了8個月，理加的體重由88kg減至53kg，一共減了35kg。 圖／影片截圖 分享 facebook 大多數人對日本人的印象，是安靜有禮貌，說話含蓄委婉。不過大阪人則像是日本人的異類，其豪邁奔放的性格跟傳統日本人大相逕庭，甚至被認為根本不像日本人。

正因為大阪人這種熱情爽直的性格，誤打誤撞地改變了一位到大阪追夢的少女的人生。

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從小被灌輸錯誤飲食觀念

瀨戶理加小姐今年25歲，出生四國香川縣。她小時候體重十分正常，某次因為媽媽要外出公幹3個月，起居飲食暫由婆婆照顧。

結果被婆婆瘋狂餵食，還教她「吃餸菜不會肥」的錯誤觀念，結果3個月內體重飆升15kg，差點連媽媽也認不出。自此她胃口大增，到高中畢業前已經重達88kg（194磅）。

到大阪追夢時覺醒

理加高中畢業後想到大阪升讀美容專門學校，但某天到大阪參觀學校時，被超心直口快的大阪人瘋狂恥笑，令她弱小心靈受創，自此下定決心努力減肥。

結果理加花了8個月成功勁減35kg，變成可愛美少女，現在已成家立家，成為育有一女的幸福媽媽了！近日日本電視台節目《ザ！世界仰天ニュース》更為她拍攝特輯。

理加與家人合照。 圖／影片截圖 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》