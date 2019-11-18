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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

遭上司羞辱「替代品多的是」 他怒辭職後劇情神展開

2019-11-18 17:04聯合新聞網 綜合報導

有網友貼文指出上司出言不遜導致同事們集體辭職，想不到最後竟是上司被開除。示意圖／...
有網友貼文指出上司出言不遜導致同事們集體辭職，想不到最後竟是上司被開除。示意圖／ingimage
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年底到了，許多人開始關心年後跳槽的可能性，而離職理由不外乎薪水、和主管的相處、與同事之間的人際關係等。近期，推特上一名日本網友「愛的傳道師」貼文寫道，自己遭上司出言不遜，「你們這些人的替代品要多少有多少，還不給我乖乖聽話！」讓他跟同事們憤而辭職。想不到過幾天，他接到公司高層的電話，說「之前那個所長已經被換掉了，高層希望你可以回來。」讓他感嘆道，原來所長才是那個隨時可以被取代的人啊。

原po也留言補充，其實要培育人才是非常花時間的事情，因此不可能突然就出現可以接手的人。同事們同時辭職，對於公司方面幾乎可以說是「罷工」的狀態，也會造成一定的壓力。

許多網友們看到這則貼文，紛紛表示：「爽快！」、「這個發展太讚了！」、「公司的人可以一起有共識真是太棒了」、「希望下一個所長會是個好人」，也有網友說了自己類似的經驗，並指出「其實會把『能取代你的人到處都是』這種話掛在嘴邊的人，往往才是最快被取代的。」

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