影／「微波爐壞了」短短七秒影片 造成網友轟動

2019-11-18 13:47 聯合新聞網 綜合報導



推特上一名日本網友Void最近貼了一則影片，表示他收到家人的訊息，說是「微波爐壞了」，原本他以為大概是電源沒辦法啟動或是沒辦法加熱之類的吧，結果壞的方式超出想像，害他在電車裡大爆笑。

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影片中可見，原來所謂的微波爐壞掉並不是電源或加熱的問題，而是該網友的家人試圖打開微波爐時，整個把手連帶微波爐的塑膠表面一起被扯了下來。他將這段短短七秒的影片放到網路上，果然造成了大轟動，目前已超過200萬次觀看紀錄。

網友們紛紛開玩笑表示：「敲一下就好了（惡化）」、「可以拆下來耶！這樣髒掉的時候很好洗喔！」也有網友說，「我最近也是遇到一模一樣的狀況...」。

Void表示，這台微波爐他已經用了六年，應該也到了大限之日了，很感謝這台微波爐，接下來應該還是使用同一家製造商的產品。不過也有網友說，其實很多微波爐都可以用二三十年，六年就壞掉算是蠻快的了。