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她搭飛機遇奧客「臭腳放椅背」 網友獻計一招反制

2019-11-16 18:25香港01 朱利安

有女網友在論壇Reddit上傳照片，抱怨飛機上的後座乘客肆意把她的椅背當作晾腳櫈...
有女網友在論壇Reddit上傳照片，抱怨飛機上的後座乘客肆意把她的椅背當作晾腳櫈。圖翻攝自Reddit
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乘搭公共交通工具，最怕遇上欠缺公德心的人。近日有網友在外國論壇Reddit上傳照片，抱怨飛機上的後座乘客，竟將鞋子脫掉後的臭腳擺放在她的椅背上。照片隨即引來大批網友留言，並踴躍地出謀獻策，建議該女乘客如何反擊，以免再縱容這種劣行。

照片中，該女乘客的椅背正好有一對腳晾着，位置剛好是其頭頂上方，她未有在文中詳述事件前因後果、航空公司和對方身份等，只表示：「這正是我上機前最擔心的一件事」。貼文迅速引起其他人的共鳴和回應，短短5日內便有逾千人留言，絕大部分人都批評後座乘客缺德，認為此舉已「遠遠超出令人髮指的程度」。

同時，有網友建議女乘客應該直接勸這名乘客，或要求機組人員處理，絕不能啞忍。另有網民則半開玩笑地獻計，「打個噴嚏，然後把口水、鼻水噴到他腳上」、「叫些東西吃，拿叉子篤他的腳板底」、「我應該會在他腳板底畫畫吧」、「扯他的腳到前面座位」。

後方乘客的腳板底的位置剛好是女網友的頭頂上面。圖翻攝自Reddit
後方乘客的腳板底的位置剛好是女網友的頭頂上面。圖翻攝自Reddit
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文章授權轉載自《香港01》

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