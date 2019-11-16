「以後一定娶你！」高中少年努力打拚 五年後如願娶回女老師
2019-11-16 11:29聯合新聞網 綜合報導
許多人學生時期都會因崇拜老師，而心生欣賞與愛慕之情。馬來西亞一名男子，高中時代喜歡班上女老師，當時還放話要娶老師，想不到過了五年後，他真的努力打拚，實現當時的諾言，兩人最後真的將步入禮堂。
根據《Tribun-Medan》報導，馬來西亞男子沙哈丹（Muhammad Hazim Shahidan）高中時，對班上班的實習老師（Siti Aishah）一見鍾情，向老師放話「以後一定娶你」，但因為兩人年紀相差5歲，且沙哈丹當時只是高中生，因此艾莎並未將這些話當真，只認為是童言童語。
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想不到沙哈丹為實現他的承諾，讀書到大學畢業後，以477馬幣（約新台幣3500元）創業，成立一間小公司，專營手套、頭巾、包包等的銷售，公司日漸賺錢壯大，他也證明當時的諾言不是玩笑，讓艾莎父母也能相信，他願意為艾莎努力打拚，並可以給她衣食無虞的生活。
沙哈丹在2017年向艾莎求婚，她也答應嫁給他，兩人在2018年8月步入禮堂，結婚當時沙哈丹21歲、艾莎26歲，艾莎表示，沙哈丹的真心與努力感動她，沒想到他這麼努力實現學生時期的承諾，這段故事在當地也已成為佳話，感動不少人。
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