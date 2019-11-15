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國外YouTuber疑被迫狂吞海鮮 網驚見「手指敲碗」求救信號

2019-11-15 17:11香港01 黃欣華

外國YouTuber「Kate Yup」從不以真面目示人。 圖擷自Youtube...
外國YouTuber「Kate Yup」從不以真面目示人。 圖擷自Youtube頻道「Kate Yup」
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由韓國興起的「吃播」（Mukbang）席捲全球，美食YouTuber亦愈來愈多。但最近幾個月，一位只露出嘴以下部分的外國YouTuber Kate Yup就引起不少討論，但討論重點並非其神秘身份，而是她疑似在影片發出一連串的求救訊息，更有網友懷疑Kate Yup是被挾持拍影片！

Kate Yup目前擁有49.8萬訂戶，經營YouTube一年的她頻道的風格主要是食海鮮為主，而她從來都不會用刀叉等工具，直接用手吃，相當豪邁。原本Kate Yup所有影片都很正常，直到她在今年6月上傳的影片中的食到一半時，突然做出一個類似摩斯電碼的奇怪手勢，有細心的網友就指她是在用這個手勢向外界傳送訊息，有人解讀她的意思是「I need help.（我需要幫助）」。

Kate Yup的手指突然做出奇怪手勢。 圖擷自Youtube頻道「Kate Y...
Kate Yup的手指突然做出奇怪手勢。 圖擷自Youtube頻道「Kate Yup」
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另外，有網友更發現在影片一開始的26秒發現Kate Yup的手臂和嘴角都有瘀傷！在影片17分37秒的字幕中，雖然講到：「The meat is So delicioOouS,soft and tender（肉很美味，很軟和很嫩），但細心看大階英文字中暗藏SOS。」而在影片12分48秒時，亦有網友聽到似乎有個人在說「I'll kill you.（我會殺了你）」，雖然聲音並不清晰，但在4分51秒時懷疑有人踢桌子而Kate Yup亦立即加快自己的進食速度，看似Kate Yup被強迫進食，因此有網友認為Kate Yup疑似被挾持。

之後又有網友在Kate Yup的其他影片中都聽到類似「Hurry up!（快點）」和「Just eat!（食啦）」等句子！雖然Kate Yup之後發文澄清自己不懂摩斯電碼以及傷痕只是曬傷，但奇怪的是竟用第二人稱「She」來形容自己，其後更將這段澄清刪除！之後網友發現Kate Yup的嘴巴和下巴與美國加利福尼亞州一年前的失蹤少女Karlie Guse相當相似。雖然疑點重重，但又有人懷疑只是Kate Yup的炒作以增加自己人氣，大家會相信哪一個版本呢？

Kate Yup目前上傳了30部影片。 圖擷自Youtube頻道「Kate Yu...
Kate Yup目前上傳了30部影片。 圖擷自Youtube頻道「Kate Yup」
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Kate Yup之後又發了簡單的澄清。 圖擷自Youtube頻道「Kate Yu...
Kate Yup之後又發了簡單的澄清。 圖擷自Youtube頻道「Kate Yup」
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美國失蹤少女Karlie Guse。 圖擷自Youtube頻道「Kate Yup...
美國失蹤少女Karlie Guse。 圖擷自Youtube頻道「Kate Yup」
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▼「Kate Yup」在5分35秒邊吃海鮮邊用手指敲碗，疑似傳送摩斯密碼「I need help（我需要幫助）」的暗號

延伸閱讀：

千千進食中｜曾被嘲「自以為混血」　台灣美食YouTuber千千8件事

【領養狗】與暫托狗奇蹟重逢　神劇情展開　女主人：牠還認得我

文章授權轉載自《香港01》

YouTuber挾持海鮮失蹤

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