81歲老翁長「足球大小」下巴瘤 醫生嚇壞怕他窒息亡

2019-11-15 19:41 聯合新聞網 綜合報導



81歲老翁下巴長出跟足球一樣大的腫瘤，之後經手術後順利切除。圖擷自 紐約郵報 分享 facebook

美國紐澤西州（New Jersey）一位81歲老翁今年初發現自己的下巴出現了一個癌症腫瘤，這顆腫瘤以飛快的速度成長，甚至長得跟足球一樣大，許多外科醫生見狀後都不敢進行手術，害怕老翁會在手術中死亡，因此病情一拖再拖，腫瘤也越來越嚴重，直到本月初老翁終於找到醫生開刀，並順利將這顆巨大腫瘤移除。

根據「紐約郵報」報導，這位老翁名叫溫格爾（Milton Wingert），是一位退休電工，他在今年4月時發現自己的下巴長了一個腫瘤，而且還不斷的變大，溫格爾為此感到煩惱，甚至不敢出家門，他說「我感到不自在，大家都會取笑我。」為了除掉腫瘤溫格爾也看過幾次醫生，但沒有人願意切除，外科醫生們擔心手術會影響到他的頸動脈或鎖骨，他說「我一直在看不同的醫生、去不同的醫院，而且它還在不斷變大。我很擔心，煩惱到底什麼時候可以去做手術。」

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而就在月初時，西乃山醫院（Sinai Hospital）的外科醫生納齊爾（Nazir Khan）答應幫溫格爾做切除手術，因為他擔心腫瘤如果繼續生長，將會壓迫到溫格爾的呼吸道，導致他窒息而死，而納齊爾也表示這是他有史以來切除過的最大腫瘤，他說「我們為最壞的情況做好了準備，但也希望是好的情況。」

所幸最後手術順利結束，雖然溫格爾還是必須進行其他像是化療、放療等治療，才能使病情痊癒，但他仍對手術成功相當開心，他說「我要慶祝我82歲的生日，不會再當作理所當然了，這是一個奇蹟。」