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他網購「皺臉皮卡丘」開箱一看笑傻 網友讚：太可愛了

2019-11-15 15:14聯合新聞網 綜合報導

皮卡丘在電影中的經典表情。圖擷自twitter@koji_koji0904
皮卡丘在電影中的經典表情。圖擷自twitter@koji_koji0904
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以電影「名偵探皮卡丘」中的人氣鏡頭為樣本製造出的「皺臉皮卡丘」玩偶，最近在網路上蔚為話題。原來是一名日本網友在亞馬遜上買了這個玩偶，送來時卻發現「皺臉皮卡丘」的臉被塑膠封膜包住，讓這個經典表情更加完美！

網友在亞馬遜買了皮卡丘玩偶，卻因封膜成為網路上的發燒話題。圖／Twitter
網友在亞馬遜買了皮卡丘玩偶，卻因封膜成為網路上的發燒話題。圖／Twitter
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根據NetLab的報導，這名網友的老公在網路上買了「皺臉皮卡丘」的玩偶，想不到送來時，塑膠封膜跟皮卡丘搭配形成有趣的景象。

由於皮卡丘的皺眉表情剛好搭配上被塑膠封膜包住的「困境」，讓人產生忍不住想要快點把它救出來的心情，堪稱是「絕佳演出」。這張照片甫貼上Twitter，就獲得網友大量轉傳。網友紛紛表示：「這表情太讚了吧」、「反而變得更可愛了」。

不過，收到這個玩偶的網友表示，因為這個情況實在太難得，讓她擔心拆開包裝會打破這個平衡，想要就這樣用來裝飾。於是跟先生商量後決定「那就再買一個吧」，但由於網路上目前缺貨中，兩人正陷入煩惱當中。

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