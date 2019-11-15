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妹妹遭鱷魚襲擊叼走 15歲英勇哥哥丟石順利解救

2019-11-15 14:09聯合新聞網 綜合報導

菲律賓女孩麗莎被鱷魚攻擊咬住腿部，所幸哥哥英勇奮戰鱷魚將她救下。圖擷自Daily...
菲律賓女孩麗莎被鱷魚攻擊咬住腿部，所幸哥哥英勇奮戰鱷魚將她救下。圖擷自Daily News
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在面對兇狠的鱷魚時，一般成人都難以敵抗，甚至是救人，但菲律賓的一位15歲男孩卻從鱷魚嘴中救下自己的妹妹。這位男孩和妹妹在過橋時，突然受到鱷魚的襲擊，妹妹被鱷魚咬住腿部，準備拖入水中，而男孩見狀後立刻向鱷魚投擲石頭，並趁機將妹妹從牠的嘴中拉出，英勇拯救妹妹一命。

根據英國「每日郵報」報導，事發在菲律賓南部巴拉望島上，這位男孩名叫哈希姆（Hashim），當時他跟妹妹麗莎（Haina Lisa Jose Habi）正行經一條小竹橋，在哈希姆抵達岸邊時，麗莎突然被橋上的縫隙絆倒，一隻14英尺（約4公尺）的鱷魚突然從橋下的溪水跳出，咬住了麗莎的右小腿，並試圖將她拖進水中。

哈希姆聽到麗莎的尖叫聲後，立刻衝向鱷魚朝牠投擲石頭，並趁機將麗莎從鱷魚嘴中拽出，而鱷魚也逃離了現場，事後麗莎被送往醫院，她的腿被嚴重割傷，而她仍舊對鱷魚的襲擊餘悸猶存，麗莎說「我驚慌失措地哭了，我看到牠的牙齒和嘴巴，我尖叫著，哈希姆幫助了我。他向鱷魚投擲石塊，將我拉離了鱷魚，我很愛他，他救了我的命。」

為了預防鱷魚的再次襲擊，當地警方正在尋找這隻鱷魚，並警告其他居民在穿越河流和溪流時要格外小心，而警方也表示「鱷魚對居民構成威脅。因為小女孩的哥哥很勇敢，她才能幸運地逃脫。」

鱷魚菲律賓

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