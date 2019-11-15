妹妹遭鱷魚襲擊叼走 15歲英勇哥哥丟石順利解救

2019-11-15 14:09 聯合新聞網 綜合報導



菲律賓女孩麗莎被鱷魚攻擊咬住腿部，所幸哥哥英勇奮戰鱷魚將她救下。圖擷自 Daily News 分享 facebook

在面對兇狠的鱷魚時，一般成人都難以敵抗，甚至是救人，但菲律賓的一位15歲男孩卻從鱷魚嘴中救下自己的妹妹。這位男孩和妹妹在過橋時，突然受到鱷魚的襲擊，妹妹被鱷魚咬住腿部，準備拖入水中，而男孩見狀後立刻向鱷魚投擲石頭，並趁機將妹妹從牠的嘴中拉出，英勇拯救妹妹一命。

根據英國「每日郵報」報導，事發在菲律賓南部巴拉望島上，這位男孩名叫哈希姆（Hashim），當時他跟妹妹麗莎（Haina Lisa Jose Habi）正行經一條小竹橋，在哈希姆抵達岸邊時，麗莎突然被橋上的縫隙絆倒，一隻14英尺（約4公尺）的鱷魚突然從橋下的溪水跳出，咬住了麗莎的右小腿，並試圖將她拖進水中。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

哈希姆聽到麗莎的尖叫聲後，立刻衝向鱷魚朝牠投擲石頭，並趁機將麗莎從鱷魚嘴中拽出，而鱷魚也逃離了現場，事後麗莎被送往醫院，她的腿被嚴重割傷，而她仍舊對鱷魚的襲擊餘悸猶存，麗莎說「我驚慌失措地哭了，我看到牠的牙齒和嘴巴，我尖叫著，哈希姆幫助了我。他向鱷魚投擲石塊，將我拉離了鱷魚，我很愛他，他救了我的命。」

為了預防鱷魚的再次襲擊，當地警方正在尋找這隻鱷魚，並警告其他居民在穿越河流和溪流時要格外小心，而警方也表示「鱷魚對居民構成威脅。因為小女孩的哥哥很勇敢，她才能幸運地逃脫。」