影／他靠一招從大叔進化成美少女 網友讚嘆：連女人都心動

2019-11-15 14:24 聯合新聞網 綜合報導



著名女裝扮者「公主老大」年輕時的造型和現在的化妝後模樣對比。圖／@1293Maron 分享 facebook

在Twitter上吸引了大批粉絲的女裝扮者「公主老大」（ひめにぃ，@1293Maron），最近發佈了一則教導男性如何扮成女裝的教學影片，影片中甚至談到自己17歲時的過往，當時的他其實一度有「大叔」的綽號。從照片上看來，當時蓄鬍的他的確非常有男子氣概。

影片中，公主老大不但解說了各種化妝品的使用方式，如變色片、眉筆、眼線、眼影、假睫毛等，甚至也針對男性，認真講解隱藏鬍渣的化妝方法、或提出「男生鼻型比較突出，不要畫鼻影比較好」等建議。

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公主老大提到，其實他常常在買化妝用品的時候被問到說，「是要送禮用的嗎？」而他也都直接回答，「不是，是要自己用的。」總是換來店員茫然的表情。

影片的最後，戴上假髮並穿上歌德蘿莉服裝的公主老大，儼然成為一個閃閃發亮的「美少女」，難以想像他在17歲時還曾經是被稱為「大叔」的陽剛男子漢，有網友表示：「請大家看的時候不要一不小心就愛上他」、「連我是女生都覺得心動了」，但也有網友指出：「素顏的時候就已經很好看了啊！」