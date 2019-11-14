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進浴室突生產！纖細辣模陣痛10分鐘 「掉出女嬰」才知懷孕

2019-11-14 15:55聯合新聞網 綜合報導

澳洲女模特艾琳沒有意識到自己已經懷孕，並在浴室內意外產下一女。圖擷自Instag...
澳洲女模特艾琳沒有意識到自己已經懷孕，並在浴室內意外產下一女。圖擷自Instagram
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女性懷孕時肚子會明顯隆起，且可能會出現一些不舒服的狀況，因此很難不注意到自己懷孕。澳洲一位23歲模特兒擁有纖細的身材，但近日她進入浴室後，卻感到肚子陣痛，不久下體就滑出了一個女嬰，讓她嚇壞放聲尖叫，男友見狀後跑進查看才發現女友生小孩了，趕緊將母女送醫，所幸2人平安無事，並在1個禮拜後順利出院。

根據英國「太陽報」報導，這位模特兒名叫艾琳（Erin Langmaid），她在意外生產前並沒有意識到自己懷孕，她說自己並沒有出現任何懷孕的現象，像是胎動或孕吐，而且自己都有做好避孕措施，因此女嬰出生時她相當訝異，艾琳表示這次事件是「她一生中最大的震撼」。她說自己進入浴室後肚子就開始陣痛，大約10分鐘過後女嬰就從下體掉了出來，艾琳的男友丹（Dan Carty）聽到她尖叫後立刻衝進去浴室，看到了女嬰的頭。

丹說「我聽到巨大的尖叫聲，我跑進浴室後趕緊打開門，擔心她出事，然後我就看到了那個小傢伙。」但在女嬰出生不久，丹和艾琳便發現她出現停止呼吸的狀況，臉色也逐漸變紫，丹見狀後緊急撥打了急救電話，所幸送醫後女嬰和艾琳都平安無事，事後丹和艾琳也將她取名為伊斯拉（Isla May），而丹也在Instagram發文寫道「伊斯拉在星期二晚上被帶到世界上，她在艾琳的肚子住了9個月，卻沒有告訴我們，我沒有預料到艾琳那麼有勇氣，她是一個不可思議的人，也會是一位了不起的媽媽。」

懷孕

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