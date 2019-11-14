睡覺直播任人看 住日本旅館1晚竟不用40元！

2019-11-14 15:02 聯合新聞網 綜合報導



以130日圓住宿的房客，在房內的一舉一動都會在YouTube上直播。 圖擷自 YouTube 分享 facebook

日本竟有1晚不到台幣40元的旅館？「SoraNews24」網站報導，一間位於福岡市區的平價旅館，推出1晚只需130日圓（折合台幣約37元）的房間，便宜到令人咋舌。然而想以這個價格入住，必須配合一個條件：你在房內的一舉一動會在YouTube上直播。

這間「朝日旅館」位處福岡市區，是間正常的普通旅館，福岡官方城市指南網站的介紹也寫著「廣受旅客喜愛，能安心住宿」。距離博多車站約20分鐘路程，最繁華的中洲、天神一帶在步行可到的範圍，整潔的榻榻米和式房間內設備也很齊全，睡墊、棉被、枕頭、椅墊、矮桌、熱水瓶和電視都有，冷氣則須另外收費，100日圓可吹2小時。

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但是，房內會有用來直播的攝影器材，直到退房之前，你的一舉一動，將會在旅館的YouTube頻道上被網友觀看。不過業者還是為房客保留一點隱私，攝影機只有畫面，不會收錄聲音，也會提醒房客不要在房內裸露身體。至於衛浴則是共用，裡頭也沒有安裝攝影機，不用擔心變成「18禁」影片主角。

在朝日旅館的YouTube頻道上，業者說明因為旅館較老舊，平日幾乎沒人會去住，但只要推出這個方案，馬上就會有人來搶訂。之所以推出這個活動，除了是實驗性質，也希望網友透過直播畫面一覽房間內部規格，而且整棟旅館只有1間房安裝了攝影機，因此想要以「被直播」換超低價住宿，手腳太慢可是搶不到。

位於福岡市區的朝日旅館，推出1晚只要130日圓的住宿。 圖／擷自Google map 分享 facebook

網友可透過YouTube的直播畫面，了解房間規格與設備。 圖擷自 YouTube 分享 facebook