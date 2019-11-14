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初生男嬰昏迷準備拔管 父母抱起告別時突睜眼甦醒

2019-11-14 09:29聯合新聞網 綜合報導

貝德福德出生時沒有生命跡象，父母打算拔管前，他竟奇蹟醒來。（Leicesters...
貝德福德出生時沒有生命跡象，父母打算拔管前，他竟奇蹟醒來。（Leicestershire Live圖片）
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生命是充滿奇蹟的，英國一名男嬰出生時沒有生命跡象，醫生盡力拯救也沒有醒過來，父母都已有心理準備，不料正當父母抱起兒子道別，準備為他拔管前，男嬰竟突然睜開眼睛醒來，並順利活下來，現在已經一歲半。

來自英國萊斯特（Leicester）的貝德福德（Oscar Bedford）出生時狀況已非常差，身體發紫陷入昏迷，即使醫生盡力拯救，他仍沒有醒來的跡象。父母得知情況亦做好心理準備，同意與兒子道別後便拔管。

26歲媽媽切爾茜（Chelsea）和父親格雷格（Greg）在醫生安排下，去見兒子最後一面，兩人當時已有心理準備，「他們說一旦把他拿出保溫箱後，他就會在數分鐘，甚至數秒後離開」。

當時切爾茜抱著貝德福德與母親視訊通話，讓她可見孫子一面，沒料虛弱的貝德福德這時竟突然睜開眼，「他的眼睛第一次睜開，那是如此的不真實，感覺就像在做夢」。切爾茜形容兒子奇蹟醒來令她難以置信，一度以為是做夢，「我坐在床上，像電影中的主角一樣搖了搖頭。真是太棒了！是世界上最好的感覺，我不得不捏自己一下」。

雖然貝德福德奇蹟醒來，醫生也提醒切爾茜和雷格不要抱太大寄望，幸好貝德福德仍撐下來，出院回到家中。切爾茜說：「他現在已18個月大了，就像一個3個月以下的嬰兒，會大笑、微笑。他喜歡被抱住，享受聽到新的聲音及聽音樂。」

醫生指，貝德福德患有癲癇症，不清楚他能活多久，不過切爾茜直言毫不介意，「我不知道我可以和他在一起多久，但是當他在這裏時，我覺得他值得擁有一切，特別是在經歷了一切困難之後」。切爾茜現正再次懷孕，三口之家即將變成四口，她相信以後貝德福德應該會喜歡與妹妹一起。

延伸閱讀：

【冷血】誤判初生嬰兒為死胎　無良醫生懶改死亡證明送殮房致凍死

日本1歲男嬰感染肺炎亡　1年後父母被揭長期用氣槍殘忍施虐

文章授權轉載自《香港01》

嬰兒英國

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