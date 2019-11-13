親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

女遊客爬澳洲古蹟遭制止 竟暴怒攻擊巡邏人員

2019-11-13 18:26聯合新聞網 綜合報導

遊客攀爬古蹟遭勸阻，竟攻擊巡邏人員。圖片來源／ 臉書
遊客攀爬古蹟遭勸阻，竟攻擊巡邏人員。圖片來源／ 臉書
分享

澳洲二戰遺址博來比堡日前遭一名女子違法攀爬，她當場被巡邏人員制止，不過，女子卻開始對人員咆哮、動手揮拳，甚至抓沙攻擊對方眼睛，現場相當失控。

根據「每日郵報」報導，澳洲昆士蘭博來比島（Bribie Island, Queensland）古蹟博來比堡（Fort Bribie）日前遭名女子違法攀爬，巡邏人員當場制止勸離，不過，原已坐上車準備離開的她，卻突然下車與巡邏人員發生衝突。

影片中，女子下車後，不斷對巡邏人員大聲咆哮，並拳打腳踢的攻擊對方，甚至還抓起沙子撒向對方的眼睛，而周圍朋友見狀後，也連忙上前制止，場面相當失控。

事後，昆士蘭警方也將影片發布在網上，並呼籲，有任何在場的人士，都歡迎挺身而出為此事作證。

博來比堡位於博來比島的北部，是第二次世界大戰古蹟，起初是以防禦海上戰艦為主，1945年廢堡後，才開放遊客觀光參觀。

澳洲古蹟二戰

相關新聞

46歲老實男戀上19歲超商女 網友毒舌：早點放棄吧

2019-11-13 10:28

13歲德日混血妹美少女 一張照造成網友暴動

2019-11-13 10:01

不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31

老婦領藥刷卡被拒絕 打電話問才知自己「已往生」

2019-11-12 16:21

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49

櫻花妹產後發福被嘲笑 怒甩肉70天成美少女

2019-11-11 21:53

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

影／男在肯德基求婚遭諷 影片曝光結局超乎想像

2019-11-11 14:25

慎入！他打開洗衣機「看見地獄」 網友：毛到不行

2019-11-11 14:19

早產奇蹟！存活率1% 雙胞胎兄弟出生體重不到一瓶礦泉水

2019-11-11 14:04
看更多

熱門文章

不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31

川普：要進入美國市場，就要遵守規定

2019-11-13 01:18

13歲德日混血妹美少女 一張照造成網友暴動

2019-11-13 10:01

川普演講老調重彈：達不成協議就對中國大幅提高關稅

2019-11-13 06:44

美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見

2019-11-13 07:34

影／比滿月還亮！ 巨大火球分別劃過美國、日本上空

2019-11-13 15:27

46歲老實男戀上19歲超商女 網友毒舌：早點放棄吧

2019-11-13 10:28

亂倫兄妹殺死親生2子 其餘4孩希望父母被關300年

2019-11-13 11:26

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

美中第一階段貿易協定 川普：接近達成

2019-11-13 04:45

美股觸及歷史高點後回落 川普談話令漲幅收斂

2019-11-13 06:56

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

川普：美中接近達成第一階段貿易協議

2019-11-13 07:03

這批很純！近900公斤古柯鹼沖上法國海岸 有人開車3小時去撿

2019-11-13 12:03

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

邊睡覺邊充手機卻突然爆炸 22歲印度工人慘成焦屍

2019-11-13 13:27

8年努力實現 國父孫中山銅像永久豎立紐約

2019-11-13 11:08

只要850萬！買房送希臘簽證 雅典已有小型唐人街

2019-11-13 10:00

感謝員工相挺！ 華為將加發一個月薪資+逾86億元獎金

2019-11-12 22:28

貿易戰暫休兵 學者：世界經濟續受害

2019-11-12 19:42

日女童放學遭割喉攻擊 14歲少年承認：想殺她

2019-11-13 15:47

美最高法院首度聽辯 或將推翻DACA

2019-11-13 05:46

影／防堵非洲豬瘟作業出包 南韓驚現「血流成河」

2019-11-13 11:34

美法院：國際旅客入境 不能隨意搜查手機和筆電

2019-11-13 09:59

零下15度 極地冷氣團直撲美東

2019-11-13 00:10

澳洲「災難級」野火 逼近雪梨

2019-11-12 23:54

曾選過美國副總統…裴林收律師電郵「才知被離婚」

2019-11-13 14:10

「一年變化真大」曾經友台批中的巴西總統 今歡迎習到訪

2019-11-13 16:00

更多疑似監獄被發現 中國關押維吾爾人恐逾百萬

2019-11-13 11:12

韓國免稅店購物有陷阱 訂PRADA包包打開後嚇呆

2019-11-13 11:02

聽證會前夕川普推文：本周會公布與烏克蘭總統通話紀錄

2019-11-12 20:45

前總統莫拉萊斯流亡墨西哥 玻國大動亂

2019-11-12 23:44

原來有3名女婿牽線！川普與土總統麻吉且影響中東政策

2019-11-13 13:06

美中第一階段協議的主要絆腳石：美方要取消哪些關稅

2019-11-13 11:13

雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟

2019-11-12 23:22

貿戰衝擊？中國雙11狂歡 美國水果很失落

2019-11-13 14:57

Google再爆隱私爭議 祕蒐數百萬名病患資訊

2019-11-13 02:45

DVD之死：13年間銷售暴跌逾86% 誰是元凶？

2019-11-12 23:25

專家：搭飛機經濟艙 別後傾椅背

2019-11-13 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top