女遊客爬澳洲古蹟遭制止 竟暴怒攻擊巡邏人員

2019-11-13 18:26 聯合新聞網 綜合報導



遊客攀爬古蹟遭勸阻，竟攻擊巡邏人員。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

澳洲二戰遺址博來比堡日前遭一名女子違法攀爬，她當場被巡邏人員制止，不過，女子卻開始對人員咆哮、動手揮拳，甚至抓沙攻擊對方眼睛，現場相當失控。

根據「每日郵報」報導，澳洲昆士蘭博來比島（Bribie Island, Queensland）古蹟博來比堡（Fort Bribie）日前遭名女子違法攀爬，巡邏人員當場制止勸離，不過，原已坐上車準備離開的她，卻突然下車與巡邏人員發生衝突。

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影片中，女子下車後，不斷對巡邏人員大聲咆哮，並拳打腳踢的攻擊對方，甚至還抓起沙子撒向對方的眼睛，而周圍朋友見狀後，也連忙上前制止，場面相當失控。

事後，昆士蘭警方也將影片發布在網上，並呼籲，有任何在場的人士，都歡迎挺身而出為此事作證。

博來比堡位於博來比島的北部，是第二次世界大戰古蹟，起初是以防禦海上戰艦為主，1945年廢堡後，才開放遊客觀光參觀。