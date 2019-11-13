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46歲老實男戀上19歲超商女 網友毒舌：早點放棄吧

2019-11-13 10:28聯合新聞網 綜合報導

談戀愛時，如果遇到心儀的對象年紀相差太多，很多人會打退堂鼓。圖／Ingimage
談戀愛時，如果遇到心儀的對象年紀相差太多，很多人會打退堂鼓。圖／Ingimage
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日本網站Career Connection的「煩惱諮商」專欄中，上週貼出一篇讀者來信：「我46歲單身，年收入450萬日圓（約台幣150萬），單身至今已經二十年……期間試圖追求過多位女性但苦無結果……自己認為是因為太過直接追求，造成對方的困擾，因而導致被討厭。」乍看之下，該名男子似乎不知道該怎麼樣改變自己的追求方式，因此一直遇不到好姻緣。然而，「最近發生了奇蹟！」原來這名男子在常去的超商邂逅了一名年輕的女店員，甚至還和對方交換了Line。

據男子描述，這名在超商工作的女孩態度大方，和顧客也會自然地交談，因此也和這名男子漸漸成為朋友，並交換了Line。兩人甚至已經說好下次要一起去吃飯。但男子後來知道，女店員只有19歲，由於和自己的年紀實在相差太大，而猶豫了起來。「雖然我覺得她對我應該不是戀愛方面的感情，但她對我說『跟你在一起很安心』，覺得再這樣下去自己恐怕會淪陷。」

「煩惱諮商」的回應者篠原光希（音譯）認為，雖然喜歡誰是一件自由的事情，不過恐怕就像男子自己說的，對方並沒有「戀愛方面的感情」，而是將他當成和父親同輩的長輩看待。同時，也指出「很安心」這類的說法，也跟「戀愛方面的感情」無關，希望他不要太放在心上。無論有沒有戀愛方面的發展，都希望男子對女孩能夠以互相尊重為前提，建構雙方之間的人際關係。一方面要設身處地的為對方著想，一方面最好也要做好女孩有其他戀愛對象的心裡準備。

Career Connection也對此做了民意調查。在238位的讀者當中，有69.7％的人都認為「不應該展開追求攻勢」，其中單就女性來看，反對追求的更是高達87.9％。大多數女性都認為，這樣的關係產生戀愛感情的機率極低，「只是吃個飯而已，根本不會產生絲毫戀愛感情好嗎？」、「女方說出『很安心』的時候基本上就已經出局了。」也有女性提出自己的經驗，「我覺得她只是想透過跟客人作朋友，把工作這件事變得好玩一點。」

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