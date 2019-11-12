不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31 香港01 記者抹茶仔／報導



美妝YouTuber Churu原本竟是男兒身，讓不少網友驚嘆「已經無法相信自己雙眼」。圖／取自Twitter 分享 facebook

雖然人與生俱來就有既定性別，但不代表心理上的性別認同必定符合生理上的性別。慶幸的是，現今科技容許我們作後天選擇，令不少人能找回「自己」。

這麼可愛肯定是男孩子？

近日日本一位美妝YouTuber Churu（ちゅる）於Twitter引起話題，有網民表示不敢相信照片中的美女竟然是個Boy，引起不少人圍觀及驚嘆，表示「比我還要有胸」、「已經無法相信自己雙眼」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

現為女兒身

雖然上方圖片中的Churu是男兒身（看不出來吧） ，但她去年已經完成變性手術，正式成為一名女性，再加上整容與高超的化妝技術，完完全全就是位美女！

拍過AV？！

其實在Churu變性手術前，她曾經以藝名「泉水らん」出演過偽娘成人影片，亦於去年正式引退。

現時Churu主要以美妝YouTuber身份活動，除了教化妝外，亦會分享整容心得，也分享過自己於泰國進行變性手術的經過及康復過程。

雖然她現時看起來是位美女，但聲音仍比較低沉，看她的影片時會有種一言難盡的感覺。

Churu亦於Twitter分享過自己整容前的照片，看來她從小就是位美少年呢！

１ 19歳 ノー整形

２ 20歳 ノー整形

３ 20歳 ノー整形

４ 27歳 目頭切開 リフトアップ×2 額ゴアテックス 顎ヒアル 涙袋ヒアル×2 喉仏削り



そして無事性別も女の子になれました。

でめたしでめたし。 pic.twitter.com/WA5OdhEVNI — ちゅる🐾 (@churumisama) July 20, 2019

美妝YouTuber Churu原本是男兒身。圖／取自Twitter 分享 facebook 美妝YouTuber Churu原本竟是男兒身，讓不少網友驚嘆「已經無法相信自己雙眼」。圖／取自IG 分享 facebook 美妝YouTuber Churu原本是男兒身。圖／取自IG 分享 facebook 美妝YouTuber Churu原本是男兒身。圖／取自Twitter 分享 facebook

延伸閱讀：

【面目全非】20年整容超過100次 日女擲3500萬円變真人版Barbie

日本年輕人公開整容成熱潮 少女們超大方 街訪親述5大自爆理由

文章授權轉載自《香港01》