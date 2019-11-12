老婦領藥刷卡被拒絕 打電話問才知自己「已往生」
2019-11-12 16:21聯合新聞網 綜合報導
美國一位73歲的老婦人雪莉‧埃利斯（Sherry Ellis）日前到藥局取藥時，發現自己的卡被銀行封鎖了，經過漫長的電話聯絡，雪莉得知自己竟然「已經死亡」，令她相當困擾，因為她將無法使用社會福利，而需負擔高額的醫療費及其他生活費。
據美國《CBS Dallas》11日報導，住在德州木蘭市的雪莉要到藥局取藥時，發現她的卡被凍結，但她的這張卡才剛辦3個月，沒有理由不能使用。她詢問銀行並經歷一連串的電話聯絡，才得知美國社會安全局誤宣告「她已死亡」。
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雪莉表示，她的銀行卡被凍結，讓她的生活有諸多不便，「因為我的卡到處被拒收，我沒辦法加油，也沒辦法買食物。」更麻煩的是，雪莉常年因為高血壓、胃病及心臟病需要服用10種不同藥物，但因被宣告死亡的她無法使用醫療保險，必須額外負擔高達1400美元（約新台幣42560元）的醫藥費。
為了讓自己「起死回生」，雪莉必須開一個小時的車，才能抵達最近的社會安全局辦公室。辦公室人員告知雪莉可能需要45天才能讓她復活，並給他一份信件證明她活著。現在雪莉的銀行卡被解凍了，但她仍因為系統顯示死亡而無法使用醫療保險。
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