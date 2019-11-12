爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49 聯合新聞網 綜合報導



女網友發現男友是自己的表哥，讓她無法接受。示意圖／Ingimage 分享 facebook

八點檔劇情真實上演！一名女網友表示，自己與交往5個月的男友，某次約好雙方父母見面吃飯，爸爸看到男友媽媽時，卻突然臉色慘白，發現原來他們兩人其實是有血緣關係的表親，該網友等於是男友的表妹，誇張劇情讓她難以接受，直說「是我人生中最艱難的一次分手」。

一名網友在論壇「Reddit」發文，她表示日前在交友軟體上認識有著淡褐色雙眼的男友，兩人在網上相談甚歡，約會幾次後便開始交往，至今已交往約5個月，感情相當穩定，為進一步發展，兩人約了彼此的父母，想讓他們互相見面認識。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

然而，到了雙方父母見面的那天，該網友爸爸正要站起來向男友媽媽介紹自己時，突然臉色慘白，男友媽媽表情也有些奇怪，一問之下才知道原來兩人根本是有血緣關係的表親，男友等於是自己的表哥。由於整個家族分散在美國東西部，所以爸爸與表姑很難見面，才會幾乎不認識。

該網友表示，她與男友相遇並交往，是因為他最近搬到她住處附近，如今發現這驚人事實後，雙方家長都要求兩人分手，她表示，即使他們相愛，他們依然認為交往是錯誤的，她坦言「這是我人生中最艱難的分手，但為了家人我必須這麼做」。

其他網友表示，「看來爸爸真的很崩潰」、「多麽糟糕的故事」，不過也有網友說，在不同地區與近親結婚，長輩會有不同看法，「在印度很多地方發生這種情況，南方的父母會很開心，我媽媽的姐姐的丈夫的侄女正在找新郎，我媽媽也很希望我與她結婚」。