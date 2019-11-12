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爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49聯合新聞網 綜合報導

女網友發現男友是自己的表哥，讓她無法接受。示意圖／Ingimage
女網友發現男友是自己的表哥，讓她無法接受。示意圖／Ingimage
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八點檔劇情真實上演！一名女網友表示，自己與交往5個月的男友，某次約好雙方父母見面吃飯，爸爸看到男友媽媽時，卻突然臉色慘白，發現原來他們兩人其實是有血緣關係的表親，該網友等於是男友的表妹，誇張劇情讓她難以接受，直說「是我人生中最艱難的一次分手」。

一名網友在論壇「Reddit」發文，她表示日前在交友軟體上認識有著淡褐色雙眼的男友，兩人在網上相談甚歡，約會幾次後便開始交往，至今已交往約5個月，感情相當穩定，為進一步發展，兩人約了彼此的父母，想讓他們互相見面認識。

然而，到了雙方父母見面的那天，該網友爸爸正要站起來向男友媽媽介紹自己時，突然臉色慘白，男友媽媽表情也有些奇怪，一問之下才知道原來兩人根本是有血緣關係的表親，男友等於是自己的表哥。由於整個家族分散在美國東西部，所以爸爸與表姑很難見面，才會幾乎不認識。

該網友表示，她與男友相遇並交往，是因為他最近搬到她住處附近，如今發現這驚人事實後，雙方家長都要求兩人分手，她表示，即使他們相愛，他們依然認為交往是錯誤的，她坦言「這是我人生中最艱難的分手，但為了家人我必須這麼做」。

其他網友表示，「看來爸爸真的很崩潰」、「多麽糟糕的故事」，不過也有網友說，在不同地區與近親結婚，長輩會有不同看法，「在印度很多地方發生這種情況，南方的父母會很開心，我媽媽的姐姐的丈夫的侄女正在找新郎，我媽媽也很希望我與她結婚」。

交友軟體結婚

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