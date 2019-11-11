越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46 聯合新聞網 綜合報導



這名來自越南的空靈系美女法官於網路上爆紅，她身穿一襲法官袍，再搭配上空靈的氣質，擄獲了大票網友的心。圖擷自 Lê Thị Mỹ Nhi 臉書 分享 facebook

法官給許多人的第一印象多半是莊嚴、肅穆的感覺，且都認為以男性居多。但日前網路上瘋傳一組「仙女法官」的系列照片，這名來自越南的空靈系美女法官於網路上爆紅，她身穿一襲法官袍，再搭配上空靈的氣質，擄獲了一大票網友的心，隨後這名正妹法官的背景也紛紛被網友起底。

根據越南媒體《DAN TRI》報導，這名現年20歲的正妹法官Lê Thị Mỹ Nhi，目前就讀河內某大學法學院法學系3年級，日前她因參加模擬法庭，實習時的仙氣模樣瞬間被朋友拍下，立刻在網路上引發討論，對此Nhi害羞的表示，她自己很害羞受到網友稱讚，因為當時他只是向朋友借法官袍模擬，沒想到會有這麼多人分享，並說「我覺得我就是個普通的學生，但無論如何我都要感謝每個人對我的愛與關懷。」

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Nhi除了在學校學習外，還嘗試過藝術及時尚造型的工作，因為這項工作除了可以讓她變得有自信外，還可以為她增加收入來分攤家計。由於她的老家在廣治省，因此每學期只能回家探望父母2、3次，現在完成學業與家人團圓是她的目標，對於是否會考慮踏進演藝圈或當網紅，她則表示沒興趣，未來她會專注在自己的法律學業，並在順利畢業後找到一份法律相關的工作。