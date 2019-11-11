「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50 聯合新聞網 綜合報導



「紙錢」居然也受到一些外國人喜愛，甚至給它取了另一個名字「祖先錢（ancestor money）」，認為紙錢能帶給他們好運。圖擷自 YouTube 分享 facebook

每逢中元節或是有親人過世，信奉道教的民眾幾乎都會「燒紙錢」，目的是為了讓在另一個世界的親屬們不愁吃穿。近日這項中華千年傳統居然也受到外國人喜愛，甚至給它取了另一個名字「祖先錢（ancestor money）」，認為紙錢能帶給他們好運，讓人覺得相當不可思議。

日前一名外國女子將自己拿著紙錢的影片PO上YouTube，並表示「祖先錢」改變了她的人生，由於自己過去的錢財不管怎麼守就是守不住，不論賺了多少還是會因為繳納帳單而透支，不過自從開始燒紙錢後情況就有明顯的改善。

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影片中可見，女子手上拿了一張印有神明圖樣並且面額是「億圓」的冥紙，確實與我們平時在拜拜時用的冥紙大同小異。而這股祖先錢熱潮的起源，是先前有一位外國人在推特上表示，自從燒了祖先錢以後得到了一些經濟援助，甚至離校一年後，他又可以繼續上學。

更有人表示燒祖先錢可以請祖先保佑身體健康。現在甚至在美國電商平台亞馬遜（amazon）還可以買得到，也有人為了體驗「有錢人」的感覺，而去買紙錢，網友表示「當我拿起這一大疊鈔票，瞬間心臟爆炸，因為我彷彿是這世界上最有錢的人」。