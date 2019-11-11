她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43 聯合新聞網 綜合報導



澳洲一名單親媽媽扶養6個孩子，為了讓時間利用更有效率，她竟然要孩子用手從盤子挖飯來吃，甚至一星期只讓他們洗3次澡。圖擷自 鏡報 分享 facebook

澳洲一名單親媽媽獨自扶養6個孩子，為了讓時間利用更有效率，她竟然要孩子用手從盤子挖飯來吃，甚至一星期只讓他們洗3次澡，並認為大多數的孩子其實不需要每天洗澡，還說「這樣很好啊，不洗澡也不會死！」

根據《鏡報》報導，這名來自澳洲的媽媽部落客康斯坦斯（Constance Hall）在自己的部落格上分享自己養育6個小孩的心得。她時常因為要照顧6個小孩而忙不過來，由於家庭成員人數太多，因此她不得不在一些地方「偷工減料」，例如在晚餐期間，她從不強迫孩子一定要吃飯，且讓他們直接用手抓取盤子上的食物，不用任何的餐具，若是中途不想吃了可以隨時離開。

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康斯坦斯提到，她很喜歡把大量蔬菜和切成薄片的肉放在同一個盤子上，因為這樣可以節省洗碗盤的時間，甚至還透露自己的小孩並非每天都有洗澡，因為她不可能在一個晚上洗6個孩子，通常都一週只洗3次澡。對此康斯坦斯解釋，她曾看過美國皮膚病學會的研究，該研究指出6至11歲的孩子每週只需洗一次或兩次澡，除非很髒或出現皮膚狀況，孩子並不會因為1天不洗澡就死掉。

康斯坦斯認為，如果要決定擁有一個大家庭，就必須減少困境，有時當孩子們在家裡大玩特玩相當吵鬧時，她就會選擇戴上耳機忽略這些聲音，讓自己不受影響，並不會制止他們吵鬧，並表示不要為小事大汗淋漓，因為她始終秉持「做父母，無論以何種方式看待，不管是有1個或6個孩子，這都是一天24小時的工作。」