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影／男在肯德基求婚遭諷 影片曝光結局超乎想像

2019-11-11 14:25聯合新聞網 綜合報導

男速食店求婚結局超翻轉。圖片來源／ twitter
男速食店求婚結局超翻轉。圖片來源／ twitter
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女孩都希望能有一場浪漫的求婚，不過，近日南非有名男子在速食店向女友求婚，影片一出，兩人瞬間爆紅，甚至有人諷，「怎麼會在肯德基求婚」，但此事也引起許多企業關注與轉發，並表示要贊助兩人的婚禮及蜜月。

根據「每日郵報」報導，南非一名男子布特（Bhut’Hector）在肯德基向他的女友農蘭拉（Nonhlanhla）求婚，畫面中，見他單膝下跪為女方戴上婚戒，而女方則喜極而泣，場面看似相當浪漫，不過，影片被分享到南非肯德基的Twitter後，這對情侶瞬間爆紅，也有人諷說，「怎麼會在肯德基求婚」。

影片造成話題後，當地肯德基隨即表示，請網友們找出這對情侶，將贊助他們的婚禮，不久，南非的航空公司庫魯拉（Kalula）也提出，要提供這對情侶去開普敦包含機票與住宿的5日蜜月旅行，另外，塔巴生態酒店則表示，要提供婚禮場地及100人份的美食。

此外，還有許多企業轉發並獻上祝福，也提出要贊助兩人的婚禮，而網友則留言希望能到現場祝福他們。

肯德基南非情侶婚禮

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