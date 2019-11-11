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早產奇蹟！存活率1% 雙胞胎兄弟出生體重不到一瓶礦泉水

2019-11-11 14:04聯合新聞網 綜合報導

早產雙胞胎男嬰出生不到一瓶礦泉水重量。圖擷自太陽報
早產雙胞胎男嬰出生不到一瓶礦泉水重量。圖擷自太陽報
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32歲的英國女子塔莉亞．基茲（Talia Keates）在去年4月16日誕下雙胞胎，兩名男嬰出生時體重均不到500克，其中哥哥喬（Joe）更被醫生警告可能在生產過程中死亡，幸好雙雙幸運活下來，創下英國體重最輕的早產兒存活紀錄。

英國《太陽報》報導，基茲一開始發現懷的是雙胞胎時又驚又喜，但一切都在孕期達17周時變調，當時產檢出現異常，三周後雙胞胎哥哥喬的羊水先破裂，準備生產前就被醫師告知可能要考慮終止妊娠，因為喬可能在生產過程死亡，若執意要生產，存活率可能只有1%。

哥哥喬出生時體重為429克，弟弟艾胥利（Ashley）為403克，兩人體重都不超過一瓶礦泉水的重量，身形更只比基茲的手掌大一些，喬出生後在嬰兒重症室待了129天才脫離險境。

美國2004年也發生過類似案例，但當時是雙胞胎女嬰，體重也沒那麼輕，且相關研究顯示，雙胞胎早產兒中男嬰的存活率低於女嬰。

基茲本身是一名護士，她表示「非常感謝醫護人員悉心照料，專業人員的協助讓我兒子存活率大大提升」，住院4個月後，雙胞胎終於能回家，兩人情況都十分健康。

基茲感嘆，「我滿懷感激，我們是百萬分之一的幸運」，丈夫奧利弗（Osper Oliver）也表示，「度過一段艱難時光，我們心懷感激兒子的誕生，喬和艾胥利讓我的家完整，使家人間的關係更緊密」。

雙胞胎早產嬰兒英國

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