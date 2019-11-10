湖中驚見「人面魚」！影片瘋傳網友直呼嚇死人
2019-11-10 15:10
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
中國大陸雲南省昆明市一處湖泊，近日出現一條「人面」魚，仔細一看，這條魚居然有著人類的五官，影片曝光後，不少網友直呼：「嚇死人！」。
從影片畫面可以看到，一條黃色的錦鯉緩緩浮出水面，似乎準備在岸邊覓食，只見牠的頭部有兩個黑點，看起來就像是人的眼睛，然後兩條垂直線像是鼻子的側面，下方還有一條水平線，看似人的嘴巴。
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影片內可聽見有人驚呼，「這魚已經成精了吧？」。
影片曝光後在社群平台廣為流傳，許多人看完影片後紛紛留言，「這也太可怕！」、「誰敢吃？」、「我被嚇死了」。
影片連結：https://www.facebook.com/lanchinyu/videos/3752503584775544/
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