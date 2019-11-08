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日本高級松葉蟹 破紀錄拍出4.6萬元

2019-11-08 16:16世界日報 編譯莊蕙嘉／綜合7日電

日本捕蟹季6日解禁，鳥取縣的高級品牌蟹「五輝星」7日在鳥取港舉行初拍競標，創下500萬日圓（約4萬6000美元）落槌的新紀錄，也創下螃蟹拍賣的世界紀錄。

鳥取縣水產課表示，6日天氣良好，捕蟹船收穫豐碩。去年五輝星品牌蟹初拍以200萬日圓（約1萬8000美元）成交，今年拍賣大幅超越去年紀錄。

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出 歐新社
日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出 歐新社
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日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出 歐新社
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