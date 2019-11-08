寶寶摔傷媽急報警…結果兩孩子被兒保局帶走

2019-11-08 16:12 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



寶寶跌下涼椅母急報警，結果孩子遭兒童保護局帶走。 NBC影片截圖 分享 facebook 一名五個月大男嬰去年夏天與家人在前院玩水消暑時不慎從摺疊式涼椅摔下，雖然離地僅兩呎高，但由於頭部撞到水泥地後受傷腫起，男嬰母親急得打911電話報警；男嬰送醫之後，醫護人員認為寶寶是遭到虐待才會受傷，通報兒童保護局(Child Protective Services)，男嬰摔傷兩個月後被兒保局人員帶走，就連男嬰姊姊也一併帶走。

國家廣播公司(NBC)報導，住在德州湯姆波爾(Tomball)的婦人梅莉莎‧布萊特(Melissa Bright)說，2018年7月18日，由於天候炎熱，孩子們在前院草坪玩灑水器消暑，當她轉身為兩歲女兒處理弄濕的衣服時，坐在摺疊式涼椅上的五個月大兒子梅森(Mason)卻摔下椅子，頭部撞地。

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她說，梅森摔在車庫前的水泥地車道，頭部受傷腫起，疼得哇哇大哭，她焦急之下先打電話給正在上班的丈夫，然後就打電話報警。

當天晚上，梅森在休士頓德州兒童醫院(Texas Childrens Hospital)住院接受治療，隔天一組醫療團隊前來評估梅森傷勢，醫護人員詢問梅森是否摔過兩次，對於梅森頭骨破裂的原因提出質疑。布萊特說，不記得在這次意外之前兒子曾經跌倒過，對於醫護人員詢問也無法提供確切回答。

她表示，醫師夏恩維(Dhvani Shanghvi)在評估報告中指出，光是一次摔倒不可能造成梅森目前的傷勢，梅森頭骨多處破裂應該不是意外傷害造成的。醫院依法通報兒童保護服務局，兒童保護服務局對於這起事件立案調查。

報導指出，梅森開刀後返家療養，但一名兒保局人員2018年9月19日帶著法院發布的緊急命令到布萊特家，把男嬰與姊姊一併帶走，並告知說兩個孩子的監護權均由法院暫時管理。

布萊特說，兩個孩子突然被帶走，讓她哭得心痛欲絕，次日她與丈夫聘請律師斯萊特(Dennis Slate)代為爭取權益，雖然讓兩個孩子暫時脫離寄養家庭，卻仍未獲得法院同意能夠回家。2018年10月，法官裁定兒童保護服務局故意誤導法院，指稱兩個孩子有受虐風險的說詞「毫無可信證據」，後來更裁定兒保局必須賠償布萊特家庭12萬7000元。