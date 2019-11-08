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影／全球最古老！ 麥當勞四盎司牛肉堡放25年未腐壞

2019-11-08 12:48聯合新聞網 綜合報導

澳洲2名男子聲稱，他們1995年購買的麥當勞四盎司牛肉堡至今仍保存完好，為當今最...
澳洲2名男子聲稱，他們1995年購買的麥當勞四盎司牛肉堡至今仍保存完好，為當今最古老的麥當勞產品。圖截自ABC News
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日前，冰島展出已經存放10年的麥當勞起司漢堡和薯條，被認為是現存最古老的麥當勞漢堡之一，引發轟動。近日，澳洲2位男子出面表示，他們1995年買的麥當勞牛肉堡至今仍存放在棚屋中，雖然已變得乾癟，但並無腐壞的跡象。

根據《ABC News》的報導，現年38歲的狄恩（Casey Dean）及39歲的尼次（Eduards Nits）聲稱，他們1995年時在澳洲阿德雷德（Adelaide）的麥當勞內用餐，當時仍是青少年的他們難得可以享用速食，因此點了很多，最後剩下一個四盎司牛肉堡沒能吃完。

那時，一名來自遠方的朋友開玩笑地說，「你們要把漢堡留到我回來」，狄恩和尼次因此突發奇想，將這個四盎司牛肉堡放入一個由木材和紙板製成的盒子中，與衣物一起存放在尼次姐姐的棚屋中。

經過多年，和漢堡置於同處的衣物、垃圾袋都有被老鼠啃咬的痕跡，但漢堡卻奇蹟似地完好無缺。目前，這個現年25歲的「古董」雖然縮小了一點，但外型與新鮮漢堡無異，也沒有發霉、腐壞的跡象，狄恩表示，「就連麵包上的芝麻都還在，只是掉了幾顆」。

不過，狄恩和尼次所在的城市夏天高溫可達攝氏30度以上，許多人懷疑漢堡存放25年的真實性。對此兩人回應，大眾懷疑此事是很正常的，但從包裝應該可以看出牛肉堡購於1990年代。而漢堡為什麼可以存放這麼久，麥當勞發言人2013年回應類似問題時曾表示，在乾燥的環境下，煮熟的食物沒有足夠的水分供細菌生長，因此漢堡不會腐壞只會變得乾癟。

麥當勞漢堡速食

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