「龍女」花78萬改造全身 「眼球刺青」像玻璃刮傷釀失明

2019-11-08 09:29 香港01 李福源



盧克花了2.6萬美元（新台幣約78萬元）接受多項整形手術，包括將舌頭割成如蛇舌般分叉、擴大耳垂、全身紋上200個圖案以及隆胸等。（Instagram@amber_luke圖片） 分享 facebook

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）24歲女子盧克（Amber Luke）曾經花2.6萬美元（新台幣約78萬元）接受多項整形手術，包括將舌頭割成如蛇舌般分叉、擴大耳垂、全身紋上200個圖案以及隆胸等。自稱為「藍眼白龍」的盧克表示，其中最危險的手術，就是決定在眼球內注入藍色紋身墨水，以將其紋成藍色，而這一度使她陷入失明達三個星期。

盧克表示：「我甚至無法向你描述這種是甚麼感覺，我能給你的最好的（答案）是，一旦眼球被墨水滲透，感覺就像（紋身師）抓住10片玻璃，然後在我的眼內刮來刮去。而這情況下每隻眼睛都發生了四次，這非常慘烈。不幸的是，我的紋身師紋得太深，如果你的紋眼手術正確無誤地完成的話，你是不會失明的。我失明了三個星期，那太可怕了。」

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盧克又稱，她預計會在2020年3月時全身上下均被紋身所覆蓋，但她不會再接受過多的整形手術，「我不打算再接受以這種極端的方式來進行的整形手術，因此，我不會再分割舌頭，亦不會再接受眼球紋身。」

盧克的媽媽薇姬（Vikki）就坦言，當她看到愛女決定在眼球內注入藍色紋身墨水時，她實在忍不住流下淚水，「為甚麼妳要對自己的身體這樣做？妳明知這非常危險。我們知道作為父母，無論我們怎麼說，有些孩子都只會按照自己的意願行事。但我只能用我最好的方法，去將她帶來到這個世界，而我能給她最好的東西，就是陪伴她，並和她一起走過這趟旅程。」

薇姬又說：「她（盧克）從不認為自己是漂亮的，她沒有通過我的眼睛看到她自己。但是我會支持她，因為我真的可以看到她的轉變、成長，以及這如何造就今天的她。」

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文章授權轉載自《香港01》