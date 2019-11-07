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替朋友尋找遺失婚戒 意外發現價值300多萬古金幣

2019-11-07 12:29聯合新聞網 綜合報導

2位金屬探測偵探意外挖掘出84枚亨利八世時期的古金幣，價值超過390萬元。圖擷自...
2位金屬探測偵探意外挖掘出84枚亨利八世時期的古金幣，價值超過390萬元。圖擷自The Sun
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許多戲劇或卡通都會有考古人員用探測器找到寶物的劇情，而這樣的事情也真實地存在生活中。2位金屬探測偵探日前為了替朋友找尋結婚戒指，帶著金屬探測儀器到草原搜查，沒想到卻意外找到84枚亨利八世時期的古金幣，而這些金幣的價值超過10萬英鎊（新台幣約390萬元），讓偵探驚訝大哭。

根據英國太陽報」報導，這2位金屬探測偵探名叫保羅（Paul Raynard）和邁克爾（Michael Gwynne），他們當時和一位農民朋友在北愛爾蘭的巴利城堡鎮（Ballycastle）度假，而那位朋友便請求他們找尋他的結婚戒指，一開始保羅和邁克爾只找到一塊5便士硬幣和一個馬蹄鐵，但後來保羅卻找出了一堆古金幣，當他發現這些硬幣時忍不住哭了出來，他向邁克爾大喊「這是我們夢寐以求的時刻！」

保羅事後表示「這真是令人驚訝，就像檢查彩卷號碼一樣，然後你意識到自己已經中獎了。」，雖然他們在最後還是沒有找到朋友的結婚戒指，但這84枚古金幣經過查證後發現是1500年代初期亨利八世國王統治時期的硬幣，而這些硬幣經過阿爾斯特博物館（Ulster Museum）專家的估價後，發現總價值可能超過390萬元。

考古愛爾蘭英國

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