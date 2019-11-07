泰15歲女網紅臉書辦標會 騙500大學生得手1500萬
近日美女網紅瑪妮利用超高回報率誘騙短期投資款的案件，引發泰國社會各界廣泛關注。警方徹查發現，類似詐騙案在泰國可謂不勝枚舉，有一名年僅15歲的少女，竟通過發起標會，從500名大學生手上騙到了1500萬銖巨款（約1506萬台幣）。
警方透露，（5日）有一名女大學生報案稱，自己也掉進類似網紅瑪妮的陷阱，而邀約她投資的標會會長是色軍府沙旺丹丁縣某校一名年僅15歲的初三年級女生，絕大部分標會會員是大學生，估計不低於500人，所致損失不低於1500萬銖（約1506萬台幣）。
報案的程逸府籍女大學生小智透露，她在名叫『Buachompoo Thalangkan』的臉書和IG主頁發現了這個標會，查詢發現博主只有15歲，於是開始了解詳情，當看到有人在IG裡表示真的拿到了錢之後，她才決定試著玩玩。
小智透露，IG和臉書裡的廣告以100銖（約100元台幣）為例，宣稱存3天可獲利10%，存10天獲利20%，存15天獲利40%，1個月獲利50%。她看著收益好，就想為父母減輕些負擔，10月23日便將自己打工和從父母手中得來的20萬銖（約20萬元台幣）積蓄存進了標會指定賬戶，次日又追加5萬銖（約5萬元台幣）到博主的賬戶，進行為期3天的投資，但10月31日她就收到消息得知，標會已經解散了，一分紅利都沒有。
小智還說，標會解散之後，年僅15歲的會長曾在IG裡發言表示，會歸還他們投資的錢。那些每人只投資100銖（約100元台幣）、200銖（約200元台幣）的確實拿到了退款，但還有很多投資成千上萬甚至數十萬銖的人，仍然損失慘重。損失最重的要數喃邦府一名19歲的大學生，累計高達40萬銖（約40萬元台幣）。
至於此案是否與網紅瑪妮有關，小智表示，她也無從得知，但會長堅稱沒有關係，會員也都是在瑪妮詐騙案曝光後才知道，自己投資的也是同一種形式。小智表示，她省吃儉用才存下那25萬銖（約25萬元台幣），如今眨眼間就分文不剩，實在難以接受，只能選擇到警署報案，通過法律來解決。
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