恐怖牙醫逼拔牙 猛扯7歲男童狂揮工具恐嚇

2019-11-07 09:39 香港01 方蕙珊



牙醫大力按住男童，迫令他乖乖就範拔牙。（Гульмира Абыкай＠facebook） 分享 facebook

不少人害怕看牙醫，尤其是小孩子，哈薩克一名牙醫為了令一名男童乖乖張開口拔牙竟採用極端手段，包括用力搖晃及揮動工具恐嚇，其舉動令在場護士也感吃驚。

26歲牙醫穆漢別托夫（Tolegen Mukhambetov）早前在哈薩克城市阿克套（Aktau）一間診所應診期間，被監視器拍到粗暴對待一名7歲男童，原本躺在手術椅上的男童，突然被穆漢別托夫大力凌空提起劇烈搖晃，其後更用力猛擲向手術椅，再多次撞向椅背；在場2名護士見狀一度退後，其中一人雙手掩著嘴巴，似被牙醫的瘋狂舉動嚇倒。據稱，穆漢別托夫當時還曾揮動左手上的工具，威脅會擊向男童。

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男童母親薩帕羅娃（Kyzgaldak Saparova）當時坐在走廊等候，突然聽見兒子大叫「媽媽、媽媽」。當地媒體報導，男童最後被牙醫粗暴地抱起再轟出病房，他飽受驚嚇，並向母親投訴曾被牙醫打。

薩帕羅娃表示，兒子因為害怕見牙醫，當日曾來回病房3次，自己亦花了2個小時去說服他乖乖張開口讓牙醫拔牙，但不成功，牙醫其後現身並粗魯地要求她帶兒子進入病房，豈料接著就發生不愉快事件。薩帕羅娃稱，兒子仍未完成拔牙手術，但因為被嚇怕了有心理陰影，目前不再相信任何牙醫。

薩帕羅娃看過監視器畫面後感到「震驚」，「我見到牙醫粗暴對待我兒子。」更形容兒子當時「被當作狗般遭提起」她目前已報警求助，更揚言不會讓肇事牙醫逃避責任。據稱，穆漢別托夫曾治療過男童的姐妹，但並無出現如此次般的不愉快事件。

有可能被判囚10日或罰款

警方正就事件展開調查，穆漢別托夫有可能被判囚10日或罰款；同時，衛生廳正調查穆漢別托夫的職業操守，他可能因此被辭退，當局表示，穆漢別托夫是「受過良好教育且有抱負」的牙醫，其專業毋庸置疑，只是他偶然「脾氣暴躁和苛刻」，男童的傷勢仍有待檢查。穆漢別托夫強調沒有襲擊男童，但承認「曾猛烈搖晃和拉扯男童」，重申當時「只想嚇一嚇他，令他坐下來」。

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文章授權轉載自《香港01》