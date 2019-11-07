親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大選維安搶先看 總統候選人及配偶百萬座車曝光

爸爸被網友酸爆…顏寬恒為何從憤怒變開心？

恐怖牙醫逼拔牙 猛扯7歲男童狂揮工具恐嚇

2019-11-07 09:39香港01 方蕙珊

牙醫大力按住男童，迫令他乖乖就範拔牙。（Гульмира Абыкай＠face...
牙醫大力按住男童，迫令他乖乖就範拔牙。（Гульмира Абыкай＠facebook）
分享

不少人害怕看牙醫，尤其是小孩子，哈薩克一名牙醫為了令一名男童乖乖張開口拔牙竟採用極端手段，包括用力搖晃及揮動工具恐嚇，其舉動令在場護士也感吃驚。

26歲牙醫穆漢別托夫（Tolegen Mukhambetov）早前在哈薩克城市阿克套（Aktau）一間診所應診期間，被監視器拍到粗暴對待一名7歲男童，原本躺在手術椅上的男童，突然被穆漢別托夫大力凌空提起劇烈搖晃，其後更用力猛擲向手術椅，再多次撞向椅背；在場2名護士見狀一度退後，其中一人雙手掩著嘴巴，似被牙醫的瘋狂舉動嚇倒。據稱，穆漢別托夫當時還曾揮動左手上的工具，威脅會擊向男童。

男童母親薩帕羅娃（Kyzgaldak Saparova）當時坐在走廊等候，突然聽見兒子大叫「媽媽、媽媽」。當地媒體報導，男童最後被牙醫粗暴地抱起再轟出病房，他飽受驚嚇，並向母親投訴曾被牙醫打。

薩帕羅娃表示，兒子因為害怕見牙醫，當日曾來回病房3次，自己亦花了2個小時去說服他乖乖張開口讓牙醫拔牙，但不成功，牙醫其後現身並粗魯地要求她帶兒子進入病房，豈料接著就發生不愉快事件。薩帕羅娃稱，兒子仍未完成拔牙手術，但因為被嚇怕了有心理陰影，目前不再相信任何牙醫。

薩帕羅娃看過監視器畫面後感到「震驚」，「我見到牙醫粗暴對待我兒子。」更形容兒子當時「被當作狗般遭提起」她目前已報警求助，更揚言不會讓肇事牙醫逃避責任。據稱，穆漢別托夫曾治療過男童的姐妹，但並無出現如此次般的不愉快事件。

有可能被判囚10日或罰款

警方正就事件展開調查，穆漢別托夫有可能被判囚10日或罰款；同時，衛生廳正調查穆漢別托夫的職業操守，他可能因此被辭退，當局表示，穆漢別托夫是「受過良好教育且有抱負」的牙醫，其專業毋庸置疑，只是他偶然「脾氣暴躁和苛刻」，男童的傷勢仍有待檢查。穆漢別托夫強調沒有襲擊男童，但承認「曾猛烈搖晃和拉扯男童」，重申當時「只想嚇一嚇他，令他坐下來」。

延伸閱讀：

青蛙跳上男童手臂　媽媽撥開愈幫愈忙　網民笑翻：求心理陰影面積

山東6歲男童患白血病　化療遭毛黴菌感染失去半張臉

文章授權轉載自《香港01》

牙醫恐嚇

相關新聞

驚世媳婦！印度女14年間用氰化物毒殺夫家6人

2019-11-05 22:36

肯德基收據揭真相！俄女赴美見情郎 竟慘遭「行刑式開槍轟頭」

2019-11-06 20:47

女星出外景拿筷子手勢挨批 網友：這樣怎麼教小孩

2019-11-06 17:50

隨處充電！這屋配320個插座 網友笑：中情局嗎？

2019-11-06 16:34

威尼斯運河清出吸塵器、錄音機等400公斤垃圾

2019-11-06 15:25

影／工人點燃報紙丟化糞池 引爆沼氣當場被活埋

2019-11-06 13:31

網美直播到一半突脫掉上衣 大秀「內在美」引譁然

2019-11-05 21:41

少女分享淒美愛情 男友的分手信令全日本網友淚崩

2019-11-05 21:26

她擁有40HH驚人上圍卻遭人歧視 急募款做縮胸手術

2019-11-05 20:24

男子跌入1200度高溫煤爐 瞬間竄黑煙燒成白骨

2019-11-05 16:51

影／家貓抓傷手臂竟浮腫發黑 英婦鬼門關前走一遭

2019-11-05 13:12

11歲神勇女童為救友 徒手挖出鱷魚雙眼趕跑牠

2019-11-05 11:14

126公分侏儒男分手女模 新女友曝光網友超羨慕

2019-11-04 17:04

男入公墓掘百年墳 取骸骨熬「人骨湯」狂嗑

2019-11-04 12:13

尼加拉瀑布「鬼船」擱淺一世紀 突被強風暴雨吹翻

2019-11-04 11:59

遊艇旅遊變調！女乘橡皮艇被海流捲走 海上漂浮三天奇蹟生還

2019-11-04 11:09
看更多

熱門文章

即時投影讓A柱「消失」14歲少女成功解決汽車死角問題

2019-11-06 11:14

波音：「眾所周知原因」 已兩年在中國賣不出飛機

2019-11-06 10:43

肯德基收據揭真相！俄女赴美見情郎 竟慘遭「行刑式開槍轟頭」

2019-11-06 20:47

影／墨毒梟屠殺9名美國婦孺 川普促墨國硬起來「開戰」

2019-11-06 12:57

五大跡象趕走黑天鵝 全球經濟已度過最糟時期

2019-11-07 03:22

論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26

隨處充電！這屋配320個插座 網友笑：中情局嗎？

2019-11-06 16:34

女星出外景拿筷子手勢挨批 網友：這樣怎麼教小孩

2019-11-06 17:50

土耳其總統宣布 逮到巴格達迪妻子

2019-11-07 04:35

以航波音747退役 空中畫「自畫像」飛完最後一程

2019-11-06 13:11

川普牌失靈 肯塔基州長意外連任失敗

2019-11-06 14:14

影／工人點燃報紙丟化糞池 引爆沼氣當場被活埋

2019-11-06 13:31

假裝放行突從後開槍 以色列女警「貪好玩」攻擊巴人

2019-11-06 10:35

瑞銀：現代人逛百貨愈來愈不為購物 而是為了這檔事

2019-11-06 22:31

摩門教家族墨西哥遇襲 倖存13歲少年步行23公里求救

2019-11-06 22:20

廚師用掃帚惡作劇 整根長柄「插進肛門刺穿腸」

2019-11-06 22:19

影／美超人氣炸雞堡重出江湖 飢餓行銷竟鬧出人命

2019-11-06 13:24

以小吃大 Xerox傳出有意併購HP

2019-11-06 13:35

三度上訴被駁回！美國殺人犯執行死刑 遺言原諒受害者父母

2019-11-06 12:47

墨西哥慘案！毒梟屠殺婦孺 孩童被燒死、母親遭強暴

2019-11-06 19:55

肯塔基州變天、維吉尼亞州議會轉藍 川普牌失靈

2019-11-07 00:05

尚未談妥 美官員：川習可能延到12月簽署貿易協議

2019-11-07 02:59

習近平會馬克宏 中法簽署150億美元貿易合約

2019-11-06 20:02

共和黨在地方選舉挫敗 川普連任警訊

2019-11-07 00:05

被WeWork害慘 軟銀孫正義：我眼睛糊到蚵仔肉

2019-11-06 18:26

公民不服從？總統照片頻遭竊 竟掀起司法內戰

2019-11-06 11:00

最怕「妖魔鬼怪星期三」 宮古島美麗沙灘毀於觀光客垃圾

2019-11-06 13:06

無懼杜特蒂居心叵測 菲律賓副總統接下掃毒大任

2019-11-06 22:45

好市多祭出購物季超值優惠 蘋果商品最多下殺9,000元

2019-11-06 15:35

與犯罪集團多次衝突 萊巴倫家族遭謀殺不是第一次

2019-11-06 19:55

美國確定退出巴黎協定！川普不只跟中國賭氣，背後還有更多心機

2019-11-07 07:55

影／美富豪戀童癖牽扯安德魯 傳英王室要美新聞台禁播

2019-11-06 18:09

泰銖太強勢！泰國降息1碼至歷史低點

2019-11-06 15:52

萬聖節狂歡後百名「白衣牛郎」自發收垃圾 居民大讚

2019-11-06 10:13

西非布吉納法索加拿大礦場車隊遇襲 37死60傷

2019-11-07 06:59

歐羅巴航空機長搞飛機 荷蘭機場誤傳劫機事件

2019-11-07 05:09

21世紀美國十大飆股出列！蘋果第7 榜首是…

2019-11-06 16:35

毒梟屠殺婦孺 傳遇害女與性奴邪教組織有關

2019-11-06 19:55

核勒索！伊朗宣布恢復提煉濃縮鈾

2019-11-06 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top