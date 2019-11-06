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女星出外景拿筷子手勢挨批 網友：這樣怎麼教小孩

2019-11-06 17:50聯合新聞網 綜合報導

木下優樹菜拿筷子的方式，引來網友取笑。圖擷自Share News Japan
木下優樹菜拿筷子的方式，引來網友取笑。圖擷自Share News Japan
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上月三十日，日本富士電視台節目「Back to School!!」新一集播出後，女藝人木下優樹菜的畫面在網路上造成了騷動。

透過節目安排，前往離島「重新就讀」高中的優樹菜，在船上和當地高中生一起吃著關東煮的畫面被節目播出，在網路上引起了熱烈討論。畫面中的優樹菜拿著筷子的方式相當奇特，被網友戲稱「這種拿筷子的方式太糟糕了吧？」、「該不會在小孩面前也這樣吃吧？」、「好像二人羽織一樣。」（二人羽織是日本傳統喜劇中的一個段子，由兩個人穿著同一件衣服，後面的人用手，前面的人用臉，兩個人假裝是同一人。）

優樹菜所拿的兩根筷子幾乎鉛直的站立著，直指地面，為了維持這樣的姿勢，手肘也必須抬比肩膀還高，呈現腋下大開的狀態。用這樣獨特姿勢吃飯的優樹菜，在過去也曾經出現在電視上，幾乎是每次出現，都會引起討論。

優樹菜上個月才因為自己的姊姊沒收到薪水，而私訊痛罵店家一事造成風波，引起網友大加撻伐，甚至影響到丈夫的節目通告和廣告代言。節目一播出，便被許多網友拿出來加以取笑，有人說這展現了她不拘小節的「太妹精神」，也有人憂心忡忡地指出，希望這樣的畫面不要再出現在電視上，對兒童的教育造成不良的影響。看來優樹菜若想要恢復到從前的人氣，恐怕還需要再多等一段時間。

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