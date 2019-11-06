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隨處充電！這屋配320個插座 網友笑：中情局嗎？

2019-11-06 16:34聯合新聞網 綜合報導

這棟位於英國米德爾賽克斯郡的別墅，裡頭安裝多達320個插座。圖擷自rightmo...
這棟位於英國米德爾賽克斯郡的別墅，裡頭安裝多達320個插座。圖擷自rightmove.co.uk
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智慧型電子產品越來越多，家中常常要添購延長線，才能應付龐大的充電需求。但若你家的格局和英國米德爾賽克斯郡（Middlesex）這棟房子一樣，那就沒有這個必要了，因為這棟房子總共有320個插座。目前房子出售中，也讓眾人好奇這棟房子的來歷。

據英國《都會報》報導，位於米德爾賽克斯郡的這間中古別墅，外觀上和一般房子並沒有太大差異，但走進裡面一看，五房的空間總共有320個大大小小的插座，一個房間最少有40個，天花板還散布著展示燈。目前這棟房子在賣房網出售中，要價新台幣135萬英磅（約新台幣5284萬）。

房子的擁有者德文（Devang Gandhi）接受《太陽報》受訪時表示，他並不知道房子有這麼多插座的原因，六年前他購入這棟房子時，裡頭就有這麼多插座。同時他認為這些插座讓他的生活「很方便」，「你可以在任何地方插插頭，你可以插入你的電視、立體音響或是DVD放映器。」

由於賣房網上也沒有關於這棟房子為何有這麼多插座的資訊，讓網友相當好奇，紛紛在推特上猜測原因。有網友笑稱客廳應該是以前中情局工作的地方，有人則猜說這裡以前是個購物中心，甚至有人開玩笑說這裡之前應該是種大麻的，並且有人回覆：「難怪它這麼貴。」

這棟別墅外觀上和一般房子並沒有什麼不同。圖擷自rightmove.co.uk
這棟別墅外觀上和一般房子並沒有什麼不同。圖擷自rightmove.co.uk
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