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威尼斯運河清出吸塵器、錄音機等400公斤垃圾

2019-11-06 15:25世界日報 編譯中心╱綜合5日電

義大利水都威尼斯每年吸引許多遊客觀光，但是大運河也面臨了垃圾危機。當地近期出動潛水人員到大運河底下清除垃圾，花了六個小時打撈出400多公斤雜物，包括爐具、錄音機、吸塵器的零件、電風扇等，樣樣都有。

威尼斯大運河是世界級觀光勝地，河面上有「貢多拉」小船來回穿梭，不過就是因為遊客實在太多，帶來的垃圾數量也相當可觀。威尼斯市政人員表示，有八位同是貢多拉船夫的潛水愛好者，從今年2月開始到6月進行運河清理活動，總共打撈出2.5公噸垃圾，3日他們再接再厲，一個晚上六小時就清出了爐具、錄音機、吸塵器、電風扇等400公斤的雜物。估計還要再進行五次潛水計畫。

為了防止遊客亂象，先前有報導指出，到威尼斯觀光需遵守規定，曾有德國遊客在知名的里亞托橋煮咖啡，結果被依違反公共秩序罰了950歐元（約1052美元），且遭驅逐出市區。

另外，BBC報導，威尼斯12月1日將舉行公投，決定是否獲得自治權，包括選出自己的市長。有不少人指出，目前威尼斯面臨遊客過多問題，社運人士期望獲得自治權後，當地可制定新規限制遊客數目。

威尼斯大運河是世界級觀光勝地，河底下卻充斥垃圾，近日當地潛水員在大運河底下清除垃...
威尼斯大運河是世界級觀光勝地，河底下卻充斥垃圾，近日當地潛水員在大運河底下清除垃圾，包括電扇、爐具等，重達400公斤。 (Getty Images)
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威尼斯大運河是世界級觀光勝地，河底下卻充斥垃圾，近日當地潛水員在大運河底下清除垃...
威尼斯大運河是世界級觀光勝地，河底下卻充斥垃圾，近日當地潛水員在大運河底下清除垃圾，包括電扇、爐具等，重達400公斤。 (Getty Images)
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