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影／工人點燃報紙丟化糞池 引爆沼氣當場被活埋

2019-11-06 13:31聯合新聞網 綜合報導

監視器拍下工人將報紙丟入其中，結果意外將整塊地板炸起。圖擷自Youtube
監視器拍下工人將報紙丟入其中，結果意外將整塊地板炸起。圖擷自Youtube
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印尼雅加達發生駭人聽聞的爆炸案，一位廁所工人為了證明自己將化糞池清掃乾淨，他點燃報紙丟進池中，沒想到引發殘留沼氣爆炸，威力之大將整片地板炸起，工人摔落坑中當場死亡。

據《雅加達郵報》報導，4日雅加達查貢（Cakung）地區，一名男子聘僱一位清潔工人清理化糞池。為了向男子證明自己有清理乾淨，工人點燃報紙丟進池中，他也因此確信池子被清空，就將服務費交給工人。

沒想到點燃的報紙引爆池中殘存的沼氣發生爆炸，威力之大把化糞池上方的地磚整片炸起，工人掉進坑洞中當場死亡。整段過程都被男子家中的監視器拍下，只見畫面中，男子被彈飛跌坐地上，工人則被掀起的地板埋入洞中。

印度尼西亞科學院研究人員Ape Saepudin表示，化糞池中的廢棄物經過微生物處理過程，會產生包含沼氣等易燃氣體，因此發生爆炸。

雅加達爆炸印尼

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