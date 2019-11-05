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網美直播到一半突脫掉上衣 大秀「內在美」引譁然

2019-11-05 21:41聯合新聞網 綜合報導

韓國女直播主在做「吃播」時，突然脫去上衣，秀出自己的「內在美」。圖取自／Nave...
韓國女直播主在做「吃播」時，突然脫去上衣，秀出自己的「內在美」。圖取自／Naver
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網路直播盛行，YouTuber也在各大社群平台竄出，許多網紅為了創造點閱，常運用誇大的手法吸引觀眾。日前，韓國一名女直播主在做「吃播」時，疑似因為情緒太嗨，竟突然脫去上衣，秀出自己的「內在美」，驚人的畫面曝光後，立刻引發網友撻伐。

綜合外媒報導，這名韓國YouTuber名叫Gudo Shelley，時常在個人頻道分享吃東西的影片，累積了不少忠實粉絲。Gudo Shelley平常居住在澳洲，近日她與韓國演員權赫秀一起拍影片，兩人一起在餐廳進行直播，不料在拍攝途中，Gudo Shelley卻突然脫去自己的上衣，在公共場合秀出內衣。

影片曝光後隨即引來網友謾罵，網友認為Gudo Shelley相當不檢點，在公眾場合做出這種舉動實在太過火了。而Gudo Shelley也將影片刪除，並對此事作出道歉，她解釋，在影片拍攝前，她曾詢問過權赫秀要穿什麼衣服，權赫秀跟她說「妳就先穿T恤，會熱再把上衣脫了就好」，因自己長居在澳洲，不太了解韓國的文化差異，才會造著別人的話去做，引發這樣的誤會也讓她深感抱歉。

然而權赫秀在記者會上公開道歉後，卻反駁Gudo Shelley的說法，他澄清自己沒有提出「脫上衣」的建議，兩方各執一說，讓觀眾霧裡看花。但權赫秀也坦言，自己並不想因此事與Gudo Shelley交惡，目前沒想過要走法律途徑。

韓國女直播主在做「吃播」時，突然脫去上衣，秀出自己的「內在美」。圖取自／Nave...
韓國女直播主在做「吃播」時，突然脫去上衣，秀出自己的「內在美」。圖取自／Naver
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韓國女直播主在做「吃播」時，突然脫去上衣，秀出自己的「內在美」。圖取自／Nave...
韓國女直播主在做「吃播」時，突然脫去上衣，秀出自己的「內在美」。圖取自／Naver
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▼Gudo Shelley時常在個人頻道分享「吃播」影片

YouTuber韓國網路直播網紅直播主

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