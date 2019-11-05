少女分享淒美愛情 男友的分手信令全日本網友淚崩

2019-11-05 21:26 香港01 記者抹茶仔／報導



日本一名高中2年級的少女親身講述自己與男朋友之間發生的淒美愛情故事，宛如現實版《戀空》。示意圖／ingimage 分享 facebook

問世間最悲傷的事，莫過於無法與心愛的人一起。近日日本有位少女的淒美經歷成為網上熱話，令一眾網民的淚線失守。

現實版《戀空》

近日有日本網民於Twitter分享在YouTube《我成為別人的女朋友了》（別の人の彼女になったよ）MV中看到的催淚留言。

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有關留言是由一名高中2年級的少女親身講述自己與男朋友之間發生的淒美愛情故事，超曲折悲壯的經歷惹哭一眾網民。

我是高中2年級生。去年5月與男朋友開始交往。當初他跟我表白時，我只對他有點好感，所以剛交往時並沒有很愛他。 但隨著日子過去，發現自己已深深愛上他。寒假時，大家都花了兩星期時間，拚命說服了超嚴厲的父母，跟他從大阪出發去東京迪士尼玩。雖然爸媽不允許我們過夜，但這已是我一生最幸福的時間。 但在新年時，他跟家人參拜神社後回家時遇到交通意外。雖然他當時沒有生命危險，但已無法活動自如，需坐輪椅度日。 他跟我說過無數次，「真的沒問題嗎？坐輪椅的人當你男友真的好嗎？」老實說，我很不安。因為我身邊沒人坐輪椅，所以當時我實在不知道該怎辦。 比起正常的情侶，我們能做的事少之又少。無法一起牽手並肩散步，無法去迪士尼玩機動遊戲。即使這樣，我仍然希望為他推一輩子輪椅。因此我一直待在他身邊，每天下課也去醫院探望他，這樣就已很幸福了。 2019年3月3日，他想去洗手間時，正要從床移動到輪椅時，不小心從床摔下來撞到頭，嚴重受創去世了。我匆忙趕到醫院時，他已經沒有呼吸。然後護士將一封信交給我，那是他預先寫給我的。 「感謝你至今給予我的種種幸福。感謝你一直在身邊支持我。我們分手吧。」，信上這樣寫著。還特地給我寫分手信，這份溫柔令我無法停止顫抖及嚎哭。想起他寫這封信時，每天生活都面對死亡的恐怖，一直也沒察覺的我真是個不合格的女朋友。 他去世至今差不多2個月，我還是會習慣性地傳訊息給他，可是已經不會再回我了… 希望有一天我能站在他的墓前跟他說：「我已經成為別人的女朋友了喔，安心吧。」無論是什麼形式，希望他仍然活著，跟我在同一片天空下一起生活。

其後該位少女亦有留言，希望藉自身經歷提醒大家，「心愛的人仍存活於世並不是必然的」，願大家能珍惜眼前人。

該文亦馬上衝破2萬轉推分享，不少網民留言表示超催淚，「看多少次也覺得很感動」、「願男友能安息」。

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文章授權轉載自《香港01》