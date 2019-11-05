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她擁有40HH驚人上圍卻遭人歧視 急募款做縮胸手術

2019-11-05 20:24聯合新聞網 綜合報導

英國一名擁有40HH上圍的女子，使她罹患憂鬱症與社交焦慮症，甚至遭受到眾人用異樣...
英國一名擁有40HH上圍的女子，使她罹患憂鬱症與社交焦慮症，甚至遭受到眾人用異樣的眼光看待。圖擷自每日郵報
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擁有傲人上圍是多數女性夢寐以求的，但過大的胸部還是會帶來不少困擾。英國一名擁有40HH驚人上圍的女子，卻因這樣的身材使她罹患憂鬱症與社交焦慮症，不僅如此，她還遭受到眾人用異樣的眼光看待，這讓她有了動縮胸手術的念頭，希望能將胸部尺寸降為B或C。

根據《每日郵報》報導，這名26歲的女子海倫（Helen Christie）在她16歲時胸部就已長到Ｄ罩杯，從那時起她的身材就成為同學們的笑柄，她難過的說「無論我到哪裡，人們都會直接對我的胸部指指點點，也常有人會對我大喊好棒兩個字」，這樣的童年讓她漸漸感到自卑，「從那些老男人獲得這種關注，只有毛骨悚然」，甚至不願在伴侶面前輕易展現自己的身體。

由於過大的胸部，害海倫無法穿低胸上衣，只能改穿男性的XXXL大尺碼Ｔ恤，她甚至會畫上誇張的眼線來武裝自己，除了心裡的困擾，過大的胸部也時常讓海倫失眠，因為找到一個舒服的睡覺姿勢實在相當困難，「我的背和脖子總會隱隱作痛，由於睡覺姿勢的關係，我的手臂也會被壓得很痛」。

這些慘痛的經歷讓海倫有了想動縮胸手術的念頭，最終她決定前往布拉格進行手術，但是手術費用竟高達3000英鎊（約台幣11萬元），因此近日她在JustGiving發起募款活動，希望能有好心人能幫助她圓夢，因為手術將為她改變一切，讓她從此過著正常的生活。

憂鬱症失眠英國

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