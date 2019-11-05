男子跌入1200度高溫煤爐 瞬間竄黑煙燒成白骨

2019-11-05 16:51 聯合新聞網 綜合報導



哥倫比亞一名男子在工作期間不慎跌入1200度的煤爐中，瞬間被燒成白骨。圖擷自 oronoticias 分享 facebook

哥倫比亞近日發生一起悲劇，一名在煤焦化公司工作的男子在工作期間不慎跌入1200度的煤爐中，警消獲報後花了2個小時才將火撲滅，但男子仍因高溫被燒成白骨。

根據哥倫比亞媒體oronoticias報導，這起意外發生在聖法斯蒂諾（San Faustino）的一處工地，從監視器畫面中可以清楚看到，這名名叫Jairo León Cárdenas的54歲男子，當時正把煤炭丟進煤爐內，不料煤爐卻突然瞬間塌陷，導致男子墜入1200度高溫的煤爐內，並消失在畫面中，爐內則冒出一串黑煙。

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報導中指出，現場目睹的管理員發現後立刻報警，不過警消卻無法在第一時間將男子救出，花了2小時才將火勢撲滅，該男子被挖出時早已被燒成白骨。

目前男子的骨頭和大部分的骨灰已被消防人員清出，也正在進行DNA比對，男子的兒子聽聞噩耗後心痛不已，並難過的表示自己在父親身邊當助手好幾年，2個月前好不容易才成為正式員工，沒想到父親竟這樣慘死。