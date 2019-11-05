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11歲神勇女童為救友 徒手挖出鱷魚雙眼趕跑牠

2019-11-05 11:14聯合新聞網 綜合報導

女童徒手和鱷魚搏鬥。圖／取自《星期日泰唔士報》
女童徒手和鱷魚搏鬥。圖／取自《星期日泰唔士報》
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超神勇女童！辛巴威一名11歲女童蒙科姆韋（Rebecca Munkombwe）日前與朋友至河邊玩耍，其中一名9歲女童穆瓦尼（Latoya Muwani）遭鱷魚襲擊，並被咬住手臂，蒙科姆韋竟跳到鱷魚背上，當場將鱷魚雙眼挖出，阻止牠攻擊穆瓦尼，最後鱷魚急忙逃走，穆瓦尼也只有僅有手臂與大腿受到輕傷。

根據《星期日泰唔士報》報導，蒙科姆韋表示，在穆瓦尼獨自游泳時，她突然聽到尖叫聲，哀嚎有東西咬著她的手臂，她說，「由於我是七個孩子中的老大，所以我有救她的衝動」。

蒙科姆韋為了拯救穆瓦尼，竟神勇地跳到鱷魚背上，徒手毆打鱷魚，並用手指挖出鱷魚眼睛，阻止牠繼續攻擊穆瓦尼，鱷魚也因此鬆開大嘴，最後逃離現場。蒙科姆韋帶著被咬傷的穆瓦尼一同游至岸邊，其餘孩子則協助將穆瓦尼拉上岸。

事後穆瓦尼至醫院就醫後，護士指出，穆瓦尼的手臂與大腿被咬至輕傷，穆瓦尼的爸爸說，事發當時他正在工作，他非常感謝蒙科姆韋英勇拯救，至於蒙科姆韋是如何辦到的，「我不知道，但我感謝上帝」。

鱷魚辛巴威

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